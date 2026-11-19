Dojemné sbohem vnuček na pohřbu veslaře Oldřicha Svojanovského (†80): Dědo, byl jsi frajer!
Smutná a vděčná byla ve čtvrtekatmosféra v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Smutná, poněvadž se tady nejbližší naposledy rozloučili s legendárním veslařem Oldřichem Svojanovským (†80). A vděčná, protože život chlapa z Otrokovic byl naplněný do posledního doušku!
Do obřadu zbývala před polednem půlhodina, náměstíčko u vchodu do chrámu symbolicky skrápěly kapičky deště a funebrák právě otevřel víko hnědé rakve, aby se manželka Maruška s rodinou naposledy podívaly na milovaného Oldu. Ten 11. listopadu následoval do nebe svého neméně slavného bratra, jenž tragicky skonal před dvěma lety v březnu.
Potlesk na cestu
Sbohem přišly Svojanovskému dát desítky přátel. Nechyběl jeho nástupce Ondřej Synek (44), kapelník Karel Vágner (84), komentátor Štěpán Škorpil (81), šéf ČOV Jiří Kejval (58) či předseda atletů Libor Varhaník (60). Všem do očí padla rosa, když u řečnického pultíku společně promluvily nebožtíkovy vnučky Nela a Terezka. „Náš děda byl frajer,“ řekly unisono statečné slečny.
„To díky tobě můžeme s jistotou říct, že nám v životě nikdy nic nechybělo – láska, pocit bezpečí, radost a vědomí, že jsme pro někoho důležití. Jsou dary, za které ti nikdy nedokážeme dostatečně poděkovat,“ vzlykaly dojemně. Asi po hodině vynášeli za potlesku hostů rakev k poslední cestě. Než se na ni Svojanovský vydal, dostal od ženy Marušky ještě jeden polibek. A od zbytku rodiny pohlazení. „Oldo, drž se,“ vyprovodili jej jeho tradiční hláškou.
Synek o Oldovi: Super chlap!
Navlékl uniformu a vydal se vyprovodit do nebe průkopníka českého veslování. „Super chlap. Coby šéf Klubu olympioniků sportovce tmelil,“ řekl skifař Ondřej Synek (44). V bazilice stál dlouho před začátkem obřadu. Při pohledu na rakev vzpomínal a rozjímal. A také on musel zamáčknout slzu při proslovu Svojanovského vnuček Nely a Terezy. „Smekám před nimi. Obě jsou statečné,“ vrátil se k emotivnímu momentu