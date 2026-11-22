Tenistka Bejlek ukázala sexy postavu i novou lásku: Povozím tě, krasavče!
Francouzský pirát přezdívaný Káně prý ukryl na Seychelách obrovský poklad, který dosud nikdo nenašel. Tenistka Sára Bejlek (20) tam ale přeci jen jeden objevila!
Česká ranařka teď vůbec »rejžuje«. V září jako náhradnice dotlačila národní tým k triumfu v Poháru Billie Jean Kingové. A teď světu ukázala osobní »trofej« – nového přítele!
Plní si sny
Jmenuje se Dominik Kopřiva (22), což je vyrýsovaný krasavec, jehož přáním je to v badmintonu dotáhnout až na olympijské hry. „Jak moje kariéra nakonec skončí? Nevím. Ale jedno vím jistě. Budu pracovat každý den, abych si splnil své sny!“ hlásí Dominik. Momentálně sbírá životní zážitky na malebném souostroví v Tichém oceánu, kam si se Sárou vyrazili na první velkou dovolenou. „Seychely v modrém!“ ukázala Bejlek na azurové moře a Dominika po něm dokonce povozila na vodním skútru!