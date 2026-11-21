Legenda Sparty Siegl je finančně na huntě, ale odmítl se vystěhovat. Soud: Mazej z baráku!
Drobná rozšafná žena v taláru s hromadou spisů v náručí to vzala hopem. Během dvou minut včera poslala fotbalovými mýty opředeného Horsta Siegla (57) bez milosti z luxusní vily k bezdomovcům pod most.
Oblastní soud pro Prahu 5. Jednací síň justičního paláce číslo 15. Čas 8:47. Obžalovaný? Miláček fans Sparty Horst. Žalující? Věřitelská firma úřadující pod názvem Across Moravia Invest, a. s.
Požaduje před soudní stolicí po vlastní »zásluhou« finančně zdecimovaném Sieglovi, aby promptně vyklidil vilu v prominentní pražské čtvrti Lipence. Dostal na to včera štempl i s lhůtou. „Do patnácti dnů od čtení rozsudku,“ zněl ortel a termín předsedkyně senátu Kláry Hronové na Sieglovu adresu.
Na Barboru
Čas 8:49. Finito. Šéfová tribunálu Hronová spouštěla hromy podle protokolu do liduprázdné síně. Nikde ani noha. Žádná strana pře se před ni nedostavila. A do 15 dnů? Co asi najdou Siegl a jeho paní Zdenka v pověstné punčoše svaté Barbory 4. prosince? Azyl?
Jako flus pro slepice
V roce 2014 začal Siegl sekat dluhy u Across Moravia Invest, a. s. jako Baťa cvičky. Ručil za ně svojí přepychovou rezidencí v krajině na břehu Berounky. Během neúrodných časů narostla sekera z původních 2,5 na více než 18 milionů korun a už neměl jinou volbu než stavení věřitelům »odevzdat«. Nechali ho tam čas přebývat, ale teď po něm jdou jako slepice po flusu…