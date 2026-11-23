Americká liga odhalila platy všech fotbalistů: Král Messi... a Češi chuďasové!
Poklekněte před králem! Tři Češi z americké fotbalové ligy vydělávají jen zlomeček toho, co v MLS bere zřejmě nejlepší hráč historie Lionel Messi (40)!
Argentinské legendě možná už klepe důchod na dveře, ale s 26 góly a 13 asistencemi byl Messi opět jasně nejproduktivnějším borcem základní části (druhý nejlepší byl exslávista Musa s bilancí 22+5). Těžko se tedy divit, že superstar Interu Miami bere ročně 631,5 milionu korun – o skoro dvě stě »míčů« víc než druhý Polák Lewandowski!
Tři čeští zástupci v MLS koukají na tyhle ikony z obří dálky. Trochu překvapivě z nich nejvíc vydělává Tomáš Ostrák (26), který přitom ani nenakoukl do národního týmu. V St. Louis má dle nového přehledu zámořské ligy za sezonu 17,9 milionu kaček. Douděra s Buchou z Cincinnati za ním zaostávají o dva, respektive pět »mega« ročně!
NEJ PLATY V MLS
|hráč
|roční plat v Kč
|1. Messi (Miami)
|631,5 mil.
|2. Lewandowski (Chicago)
|434,9 mil.
|3. Griezmann (Orlando)
|310,7 mil.
|4. Son (LAFC)
|248,6 mil.
|5. Embolo (Atlanta)
|240,9 mil.
|...
|223. OSTRÁK (St. Louis)
|17,9 mil.
|285. DOUDĚRA (Cincinnati)
|15,6 mil.
|376. BUCHA (Cincinnati)
|12,2 mil.
JAK SI VEDOU DALŠÍ KRAJÁNCI?
|hráč
|roční plat v Kč
|ANGLIE
|1. Haaland (Manch. City)
|797 mil.
|...
|HORNÍČEK (Newcastle)
|121,5 mil.
|KINSKÝ (Tottenham)
|106,3 mil.
|SOUČEK (West Ham)
|68,3 mil.
|KREJČÍ (Wolverhampton)
|46,5 mil.
|NĚMECKO
|1. Kane (Bayern)
|693 mil.
|...
|SCHICK (Leverkusen)
|184,8 mil.
|COUFAL (Hoffenheim)
|92,3 mil.
|HLOŽEK (Hoffenheim)
|69,3 mil.
|HRANÁČ (Hoffenheim)
|32,3 mil.
|ITÁLIE
|1. Martínez (Inter)
|408 mil.
|...
|VITÍK (Boloňa)
|27,2 mil.
|FRANCIE
|1. Dembélé (PSG)
|445 mil.
|...
|ŠULC (Lyon)
|66,8 mil.
|NIZOZEMSKO
|1. Dest (Eindhoven)
|96 mil.
|...
|KOVÁŘ (Eindhoven)
|28,9 mil.
|BELGIE
|1. Vanaken (Bruggy)
|86 mil.
|...
|AMBROS (Anderlecht)
|18,5 mil.
|SKOTSKO
|1. Högh (Celtic)
|53 mil.
|...
|NADERI (Rangers)
|24,8 mil.
|DÁNSKO
|1. Elyounoussi (Kodaň)
|56 mil.
|...
|KRÁL (Kodaň)
|42,5 mil.
|RAKOUSKO
|1. Lindström (Salcburk)
|72 mil.
|...
|DANĚK (LASK Linec)
|12,2 mil.
Pozn. Odhady platů dle Blesku, Transfermarketu a Capology.
V Česku vládne Nor
Tuzemské soutěži vládne už třetí sezonu Slavia, což se odráží také na gážích. Dle odhadu Blesku si na více než milion korun měsíčně přijdou Sadílek, Provod, Jurásek, Zima nebo z týmu vyřazený raubíř Chorý. Vůbec nejdražším artiklem ligy je ale podle všeho sparťanský útočník Jonatan Brunes (26). Tenhle Nor si s bonusy může ročně vydělat na Letné klidně 24 milionů kaček!