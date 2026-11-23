Expert na F1 Král se sveřepě drží obhajoby: Z reklamy ani ň! A co Ulice?
V závodě o to, jak se vyhnout splácení 12milionového dluhu, se bývalý závodník Josef Král (36) drží stejně pevně jako volantu obhajoby: Žádné prachy bokem!
Král, který byl blízko angažmá ve formuli 1 a stal se miláčkem fanoušků motosportu, kvůli krachu rodinného byznysu s chudobou měl »sekeru« více než 12 milionů Kč. Coby údajně nemajetný splatil jen necelých 400 tisíc – a myslel si, že má vyhráno! Jenže se ozvali věřitelé (hlavně z řad SVJ) a insolvenční správce navrhl, aby soud Královi zbytek dluhů rozhodně neodpustil.
Do případu televizního experta na F1 se vložilo dokonce státní zastupitelství kvůli podezření z nepoctivého záměru. Že by Pepa fakt bral tak málo, tedy přiznaných 27 tisíc korun měsíčně i s prémiemi?! A co ty reklamy?
Risk reputace
„Reklamní spolupráce nesjednával vlastním jménem a nepřijímal z nich plnění,“ informovala Králova advokátka Helena Horská. „Promotéři nechtějí riskovat poškození své reputace,“ dodala s tím, že zaměstnavatel Praga-Export příjmy dlužníkovi mechanicky nepřiřazoval k jednotlivým fakturám.
Král zopakoval taky, kolik dostala firma CS Promo za výjezdní show dua EisKing, které tvoří s komentátorským kolegou Števem Eiselem: 330 tisíc ročně bylo za Královu účast, 240 za zapůjčení luxusního auta.
Insolvenční správce Michal Žižlavský se však nenechal »předjet«! Dál nedoporučuje schválení oddlužení, a to kvůli Králově »nedostatečnému doložení konkrétních kroků k využití jeho výdělečných možností ve prospěch věřitelů«.
Auto za 24 »míčů« v UliciV Králově spisu se řešila i odměna za štěk v nekonečném seriálu Ulice na TV Nova z letošního března. Částku 12 100 Kč včetně DPH si vyúčtovala firma Praga Export. Jenže podle standardního formuláře měly jít prachy do Pepovy kapsy. „Skutečná vůle všech zúčastněných byla jiná,“ prozradila právnička Horská a upozornila, že Králův zaměstnavatel poskytl Nově i auto Praga Bohema v přepočtu za cca 24,5 milionu kaček!