Rodina trenéra Růžičky se stěhuje: Marie ukázala nové bydlení!
Nový týden, nová výzva. A pro Vladimíra Růžičku a jeho manželku s dcerou velmi zásadní. Rodinka se totiž o víkendu pustila do stěhování. Společně opouští prodaný domeček ve Spořicích a míří do bytu. Trenérova žena Marie teď ukázala, v jakém prostředí budou žít.
Den D je tady! Vladimír Růžička s manželkou Marií a dcerkou Lejlou se rozhodli přesídlit do bytu v srdci Chomutova. Původní dům loni nejprve inzerovali za devět milionů korun. Nakonec jej ale prodali za šest milionů, přičemž část šla na doplacení hypotéky, další část ukrojil nevýhodný úvěr s 24% úrokem a zlatému hochovi z Nagana zbylo jen něco kolem milionu korun.
Manželka Marie sice přiznala, že z pohledu financí už Vladimír zažil lepší dny, ale současně dodala, že se rodina nestěhuje do skromnějších poměrů. Ještě před samotným stěhováním navíc na sociálních sítích rozprodávala nábytek a vybavení ze starého domu, které se do bytu nevejde.
Přes víkend pak přišel čas na balení kufrů a v pondělí zahájili přesun. Růžičková ukázala, že v novém bydlení budou mít k dispozici jednu koupelnu s vanou a druhou se sprchovým koutem. V ložnici pak na manžele čeká prostorná vestavěná skříň. Ještě před nastěhováním ale Marušku nemine pořádná šichta. Byt totiž kompletně gruntuje, aby se trojice zabydlela v čistém a voňavém domově.