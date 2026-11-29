Paralympionik Fryer je obviněn z 11 znásilnění: Hendikepovaný predátor!
Přeje si, aby se smažil v pekle jako hranolky ve friťáku! Britský basketbalista na vozíku Lee Fryer (26) stanul před korunním soudem v Leedsu, kde se zpovídá ze sedmnácti trestných činů včetně jedenácti případů znásilnění jedné ženy!
Na paralympiádě v Paříži bral stříbro, letos v únoru se mu narodila dcera Sheila. „Podívejte se, jak je úžasná,“ posílal fotky coby nejroztomilejší taťka na světě ještě z porodního sálu. Pohodinda, řekli byste si, jenže za oponou je Fryer nenapravitelný zloduch.
Šmírování nepopřel
Kromě sexuálního násilí je obviněn z voyeurismu, úmyslného škrcení, fyzického napadení, maření vyšetřování a držení kokainu. Zatčen a zároveň vyloučen z reprezentace byl v červenci a 22. února nadcházejícího roku, v den svých sedmadvacetin, ho naopak čeká hlavní líčení. Všechna obvinění se týkají jediné ženy a odehrála se mezi roky 2021 a 2026. Jediným bodem obžaloby, který Fryer nepopřel, bylo šmírování.