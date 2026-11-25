Tenistka Šafářová prozradila: Jaký má vztah s Vondráčkovou?
Dlouho se kolem toho našlapovalo po špičkách, teď ale bývalá tenisová hvězda Lucie Šafářová (39) otevřeně promluvila. V rozhovoru pro eXtra.cz se dotkla i citlivého tématu a popsala, jak to v současnosti vypadá mezi ní a exmanželkou jejího muže Tomáše Plekance (44) Lucií Vondráčkovou (46).
Lucie Šafářová vychovává s bývalým hokejovým reprezentantem dvě vlastní děti, dcerku Leontýnku a syna Olivera. Velkou rodinu ale tvoří i Plekancovi dva starší synové z předchozího manželství, Matyáš a Adam. „Občas jsou kluci samozřejmě u nás, takže Matýsek s námi jede teď na hory, ale oni už jsou přece jenom starší, takže mají hodně i svoje vlastní programy a zájmy,“ rozpovídala se slavná tenistka o tom, jak dnes společný čas v rozšířené rodině funguje.
Právě kvůli péči o chlapce se Šafářová s Vondráčkovou občas potká, a jak sama přiznává, mezi oběma ženami panuje klid. „Tak nějak v rámci možností máme normální vztah. Jako na kafe spolu nechodíme, ale když se vidíme, tak se pozdravíme a myslím si, že je to tak nějak normální a v poklidu,“ uzavřela s úsměvem bývalá tenistka, která v minulosti přiznala, že ohledně některých věcí týkajících se výchovy, se Tomáš s bývalou manželkou neshodnou.