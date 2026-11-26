Velká zpověď biatlonistky Davidové na startu sezony: Bolest, slzy, vyhoření...
Jedna z nejhezčích tuzemských sportovkyň, možná ta úplně nejkrásnější. Mistryně světa. A také křehká bytost se svými problémy. Biatlonová hvězda Markéta Davidová (29) dala nahlédnout do svého nitra.
Má za sebou náročné období. „Hodně jsem brečela,“ vrátila se v podcastu Wabi Sabi k vleklým zdravotním patáliím uplynulých dvou let. Podstoupila dvě operace vyhřezlé ploténky, teď ale »rehabilituje « jinak. „Předtím jsem byla pořád taková smutná, a tak jsem si řekla, že k tomu přistoupím pozitivně. Když je hlava víc v pohodě, i tělo se hojí rychleji,“ upozornila.
Už před čtyřmi roky pociťovala příznaky syndromu vyhoření. „Vytratila se radost. Nebavilo mě závodit, nechtělo se mi trénovat, připadala jsem si utopená.“ Vyhledala pomoc psychologa. „Hrozně mi to pomohlo. Jak to samo přišlo, tak to docela samo i odešlo.“
Plán návratu
Je prý velmi emotivní. „Dokážu se hodně smát, ale i hodně brečet.“ Tuze ráda by zkusila velký comeback při lednovém SP v Novém Městě na Moravě, sní i o únorovém mistrovství světa v Estonsku. „Musím zaťukat, že to vypadá dobře. Jsem fakt až překvapená, kolik toho to tělo zvládá. Jen si musím dávat pozor, abych tu hranici zase nepřekročila,“ upozornila.
|Biatlonová sezona startuje dnes (16:15, ČT sport) ve fi nském Kontiolahti vytrvalostním závodem mužů.