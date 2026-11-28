Boxer Fury promluvil o smrti dítěte: Pohřbil ho v krabici od hodinek
V ringu je tvrďák, ale pod horou svalů tluče citlivé srdce. Mistr světa v těžké váze Tyson Fury (38) promluvil o jednom z nejtěžších okamžiků ve svém životě. S manželkou Paris (36) před několika lety přišli o miminko, které později pochovali na zahradě...
Britský drsňák si pustil své fanoušky blíže k tělu prostřednictvím dokumentu na Netflixu. Přiznal, že mu byla diagnostikována schizofrenie, což ale zřejmě nebylo to nejbolestivější, co si kdy od lékařů vyslechl. Jeho manželka Paris, se kterou má sedm dětí, má za sebou tři potraty. První z nich se odehrál před 12 lety.
„Všechno si to pamatuju. Dítě takového stáří vás obvykle nenechají vzít domů. Ale já jsem řekl: Ne, je to moje rodina, takže si ho vezmu,“ vyprávěl v dokumentu o těžkých chvílích. Tělíčko nenarozeného dítěte se rozhodl pohřbít v krabici od hodinek na zahradě u svého táty.
„Měl jsem takové velké luxusní hodinky z dávných let, které přišly v obrovské krabici z masivního tvrdého dřeva a mahagonu,“ popisoval. „To miminko bylo maličké. Odnesl jsem ho k tátovi a pohřbili jsme ho já a mí bratři u nás na zahradě,“ dodal.
Celá tragédie se navíc odehrála ve chvíli, kdy se rodina potýkala ještě s dalším neštěstím. Tysonův strýc Hughie, u kterého došlo ke komplikacím během rutinní operace, zemřel po 11 týdnech v kómatu. Boxerova manželka Paris nechtěla svému muži přinášet krátce po sobě dvě špatné zprávy, a tak se snažila smutné tajemství zamlčet do poslední chvíle.
„Čekala jsem své třetí dítě, byla jsem asi v pátém měsíci těhotenství. Zavolali mi lékaři, že dítě je mrtvé a že ho musím porodit. Do té doby jsem o tom mlčela, protože Tyson už měl v nemocnici svého strýce a nechtěla jsem na něj vyvíjet další tlak,“ přiznala.
„Ale došlo to do bodu, kdy už nebylo možné o tom dál mlčet. Musela jsem jít do nemocnice a porodit to miminko, tak jsem to Tysonovi řekla. Byl tam se mnou a prožili jsme to společně. A když jsme vyšli ven, rozhodli jsme se, že si to dítě vezmeme domů. O tom, co se vlastně stalo, jsme moc nemluvili,“ řekla blondýnka, kterou si dvoumetrový dlouhán vzal za ženu v roce 2008.