Vyšetřování tragické smrti lukostřelkyně Baránkové (†24): Nové detaily
Od tragické dopravní nehody, při které v Bratislavě vyhasl život nadějné slovenské reprezentantky v lukostřelbě Denisy Hurban Baránkové, uplynulo už více než pět měsíců. Kriminalisté se případem stále intenzivně zabývají a nyní odhalili, do jakého bodu vyšetřování dospělo...
Slovenský sport zasáhla krutá rána letos v létě, kdy teprve čtyřiadvacetiletá olympionička podlehla následkům vážné dopravní nehody v bratislavské městské části Petržalka. Talentovaná sportovkyně, která svou zemi reprezentovala i na olympijských hrách v Tokiu a Paříži, šla po bouřce vyvenčit pejska v doprovodu svého trenéra a zároveň i manžela Vladimíra Hurbana.
Na sídlišti, kde během nečasu spadl na jedno z aut strom, tou dobou zasahovali hasiči. Těm se povedlo vůz vyprostit a dovolili řidiči, aby si ho přeparkoval. Jenže v osudný moment se z neznámých příčin auto velkou rychlostí dalo do pohybu a srazilo právě Denisu a také jednu další dívku. Zatímco mladší z dvojice se podařilo zachránit, Denisa na následky zranění zemřela.
Nyní se slovenský portál Šport24.sk obrátil na policii s dotazem, kam se vyšetřování tragédie posunulo. Z vyjádření strážců zákona vyplývá, že případ se stále prověřuje a kriminalisté sbírají podklady pro konečné rozhodnutí.
„Ve vámi uvedené věci je vedeno trestní řízení pro přečin usmrcení v jednočinném souběhu s přečinem ublížení na zdraví. Vyšetřovatel Okresního ředitelství PZ v Bratislavě V ve věci provádí procesní úkony směřující k meritórnímu rozhodnutí. Bližší informace poskytneme, až to procesní situace umožní,“ uvedla bratislavská policie.
Právní kvalifikace tak potvrzuje, že vyšetřovatelé pracují s verzí nedbalostního zavinění nehody, při níž kromě zemřelé sportovkyně utrpěla zranění i druhá sražená dívka. Na konkrétní závěry o míře zavinění a případném obvinění viníka si ale rodina i sportovní veřejnost musejí ještě počkat.