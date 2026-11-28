Podle biblické knihy Genesis stvořil Bůh pátý den vodní živočichy a ptactvo. Sparta si po stejném počtu dnů hledání stvořila trenéra. Mesiášem v dobách zlých se má stát Ronny Deila (51).
Peníze? Nejsou problém!
Nástup Nora s tváří a účesem hollywoodské hvězdy na Letnou zvěstovala stanice TV 2 z jeho rodné země a v pátek večer ji potvrdila sama Sparta. Naposledy koučoval v květnu mančaft Maccabi Tel Aviv. Podle izraelských médií za to bral 1,2 milionu měsíčně v přepočtu na koruny, což by pro sparťanskou pokladnu neměl být lautr žádný problém.
Nebýt trapní...
Takže po vyhozeném Dánovi Priskem další Skandinávec. Co od něj můžou rudí čekat? Ač hrál na stoperu, preferuje totální ofenzivu. Nasával ji při stážích v Manchesteru City, Liverpoolu, Barceloně, Ajaxu Amsterdam a Dortmundu. Co čeká Deilu? Zadání dát nějak do kupy soubor složený z dříčů i z flákačů, jenž z posledních deseti mistráků vyhrál jen jeden, a vítězit. Aby forvard Jonatan Brunes nemusel hořekovat: „Posledních pár měsíců bylo strašných. Je to ostuda a stydím se. Je to až trapné.“
Co jste nevěděli o Ronnym a báli jste se zeptat. Je to rebel!
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Harašení v taxíku
Do problémů se dostal letos v květnu při angažmá v Tel Avivu. Podle izraelských médií údajně sexuálně laškoval s taxikářkou. „Nepamatuji si podrobnosti incidentu, protože jsem si dal příliš mnoho alkoholu. Pokud má slova taxikářku urazila, upřímně a z celého srdce se jí za to omlouvám,“ uvedl Deila. Prokuratura v říjnu případ odložila, obviněn nikdo nebyl. Ronny, který byl podle drbů násilím vyhozen z baru v Tel Avivu, protože už mu odmítli nalít, si tak oddechl: „Teď můžu zase začít pracovat.“ Ano, na Spartě bude mít práce jako na kostele!
Dvojčata házenkářky
Deila je tátou dvojčat. Thale a Live (obě 26) reprezentují Norsko v házené a sakra úspěšně – jsou evropské i světové šampionky. Thale dokonce před dvěma roky vyhrála olympiádu! Po rodičích mají sportovní geny, máma Björgunn se totiž živila jako fitness trenérka.
Striptýz na oslavu
Ronny a studený čumák? To vůbec! Už jako trenér provinčního Strömsgodsetu v roce 2009 splnil sázku a svlékl se do spodního prádla. Striptýz na oslavu předvedl i před pěti lety, když dovedl tým z New Yorku k triumfu v poháru zámořské MLS.
Úspěchy:
2x mistr Skotska s Celtikem (2014/15 a 2015/16)
1x vítěz skotského poháru s Celtikem (2014/15)
1x šampion Norska se Strömsgodsetem (2012/13)
1x vítěz norského poháru se Strömsgodsetem (2009/10)
1x vítěz MLS Cupu s New York City (2020/21)
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Témata: blesksport, Norsko, Letná, New York, Tel Aviv, trenér, Ronny Deila