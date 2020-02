Trenér roku: Jak volili mocní sportu? Vládne judo, Trpišovský neměl šanci | iSport.cz

Ronen Ginzburg před českou lavičkou při zápase mistrovství světa proti Řecku • FOTO: Profimedia.cz Proměnil fotbalovou Slavii v hladový stroj, který zanechal silný otisk v Lize mistrů. V anketě o trenéra roku mezi šéfy sportovních svazů a dalších významných osobností českého sportu ale stejně neměl Jindřich Trpišovský šanci. V týmových sportech v tipech jasně vládne izraelský kouč basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg, v těch individuálních se Jiří Kejval, Miroslav Jansta či Jiří Ponikelský přiklánějí k trenérovi judisty Lukáše Krpálka Petru Lacinovi. Oficiální vyhlášení výsledků ankety Trenér roku 2019 proběhne ve čtvrtek večer.

Martin Doktor (sportovní ředitel ČOV) „Vybrat kandidáta na trenéra roku je strašně těžké. Podobně jako u Sportovce roku porovnáváme neporovnatelné. Hlasoval bych nejspíš pro trenéra, který se svým svěřencem vybojoval titul mistra světa v olympijské disciplíně. A je krásné, že takových špičkových odborníků máme v České republice víc. Jestli se nemýlím, za rok 2019 to jsou Petr Novák, Marek Jelínek, Jan Sychra, Petr Lacina a Jirka Prskavec. Jestli jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Kdybych měl tedy vybrat jednoho z nich, volil bych Jirku Prskavce. A kupodivu to není z důvodu, že je od vody. Spíš u něj navíc oceňuji fakt, že trénuje víc sportovců, kteří vozí medaile z vrcholných soutěží, nejenom Jířu Prskavce mladšího. U týmových sportů je relativně výraznějším kandidátem Ronen Ginzburg, který vybojoval s basketbalisty na mistrovství světa historický úspěch. Loni získal ocenění za postup na světový šampionát a jen tak mimochodem, za postup na olympijské hry v Tokiu by mu titul slušel ještě víc.“ Kouč českých basketbalistů dovedl reprezentaci k fantastickému šestému místu na MS • Foto ČBF/Václav Mudra

Libor Varhaník (předseda Českého atletického svazu, viceprezident Evropské atletiky) „V individuálních sportech volím Petra Lacinu, trenéra mistra světa v judu Lukáše Krpálka. V kolektivních sportech je pro mě loňskou jedničkou trenér mužské basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg.“ Lukáš Krpálek se svým trenérem Petrem Lacinou na vyhlášení Sportovce roku 2019 • Foto Barbora Reichová (Sport)

Martin Komárek (předseda Českomoravského svazu hokejbalu) „U mě padá volba v kolektivních sportech na Ronena Ginzburga, který vedl tým basketbalistů během fantastických výkonů na MS v Číně. V individuálních sportech volím trenéra Evy Samkové a snowboardcrossové reprezentace Marka Jelínka. Potkal jsem se s Markem osobně na semináři ČOV a vnímám jej jako velkého experta a odborníka na svém místě.“ Eva Samková s trenérem Markem Jelínkem • Foto Michal Beránek / Sport

Zbyněk Špaček (předseda České asociace stolního tenisu) „V kategorii individuálních sportů volím Petra Lacinu. Měl bych asi preferovat trenéra z mého sportu, ale to já neumím, ačkoli bych to rád v blízké budoucnosti oprávněně udělal. Lukáš Krpálek po Riu přešel do jiné a těžší kategorie, opět uspěl. Byla to velká výzva a společně s trenérem to zvládli. Druhou volbou je trenér mužské basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg. V kolektivních sportech má Česká republika pouze dílčí úspěchy a ve srovnání s individuálními spíše paběrkuje. A tak výsledek basketbalistů je v tomto kontextu velkým úspěchem. Rád bych dal v budoucnu hlas trenérovi, který získá pro naši republiku medailové umístění. U basketbalistů bylo cítit, že jsou velkým týmem, bojovným, soudržným a hrajícím srdíčkem. To vše je určitě zásluha trenéra.“ 5 klíčových statistik MS basketbalistů: Češi nejlepší v trojkách, Satoranský zářil

Jiří Kejval (předseda ČOV) „V individuálních sportech volím Marka Jelínka, dlouhodobě se stará se svým realizačním týmem nejen o Evu Samkovou, ale celý snowboardcrossový tým, od žáků až po reprezentanty. Co se týče trenérského řemesla, snaží se neustále hledat nové metody a přístupy. Je dychtivý po nových postupech nejen v oblasti trénování, ale i v regeneraci, prevenci zranění a dalších složek sportovní přípravy. Kéž by český sport měl více takových trenérů i v jiných disciplínách. V kolektivních sportech to je Ronen Ginzburg. Sestavit skvělý tým bez hvězd je umění. Pochopit chemii týmu bez znalosti rodné řeči hráčů je mistrovství. K výsledkům naší basketbalové reprezentace v minulém roce není co dodat.“ ANKETA mezi redaktory Sportu: Zážitek roku 2019? Basketbalisté v Číně, NHL v Praze, Slavia na Chelsea

Filip Šuman (předseda Českého florbalu) „V individuálních sportech je pro mě nejlepším Petr Lacina, který dokázal Lukáše Krpálka dovést k vrcholu v nové, maximální váhové kategorii. V týmových sportech vybírám Jindřicha Trpišovského, který připravil Slavii na úroveň, o které jsem si myslel, že na ní český klub ani být nemůže, a také Jirku Jakoubka, který pro český florbal pomohl s juniory získat první titul mistrů světa v historii, navíc neuvěřitelně dominantním způsobem.“ Kouč Slavie Jindřich Trpišovský si s týmem na Nou Campu zahrál i tradiční předzápasové bago • Foto Michal Beránek (Sport)

Lukáš Tomek (šéfredaktor deníku Sport a webu iSport.cz) „Ronen Ginzburg. Je podepsán pod historickým šestým místem českého basketbalu na světovém šampionátu. Před turnajem dokázal skvěle načasovat formu národního týmu. Přímo v Číně pak naplno využil schopností mimořádného lídra Tomáše Satoranského k tomu, aby jeho mužstvo v řadě zápasů našlo nové hranice svých možností. Jediná malá výtka? V nominaci měl nechat i talentovaného benjamínka Víta Krejčího. I přesto je pro mě tento izraelský odborník bez nejmenších pochyb trenérem roku. V individuálních sportech pak Tomáš Bank. Nemá to vždy úplně jednoduché. Jeho hvězdná svěřenkyně Ester Ledecká se totiž nechce ani nadále vzdát snowboardového prkna, pro Banka to znamená pracovat s tímto handicapem a trpělivě čekat, až bude Ester připravena nazout lyže a vrhnout se do tréninku. Evidentně však ví, jak na to. Senzační triumf v Lake Louise, kde Ledecká jako první česká závodnice vyhrála závod Světového poháru, to jasně dokazuje.“ Bank o práci snů: Ester se koučuje lehce. Je fakt dobrá

Jiří Ponikelský (výkonný ředitel programu ČT Sport) „V individuálních sportech volím Jiřího Prskavce – především jsou to výsledky, dlouhodobé a špičkové, které rozhodly o mé volbě. Samozřejmě, loňský rok byl výjimečný a nezbývá mi, než popřát hodně trenérských úspěchů do olympijského roku. Kromě toho je také příjemné sledovat, jak funguje spojení otec - syn a kdy z tohoto spojení čerpají i ostatní v týmu. V týmových sportech je pro mě vítězem Ronen Ginzburg, jednoznačná volba. Sestavil tým, který šlapal sportovně i lidsky, a historický výsledek se dostavil. Takových úspěchů je pro naše kolektivní sporty potřeba, ideální motivace pro děti a mládež k objevení kouzla týmového sportu.“ Basketbaloví hrdinové se vrátili do Prahy! Za rok budeme ještě silnější, usmíval se Satoranský

Miroslav Jansta (předseda České basketbalové federace a ČUS) „Petr Novák, trenér mistryně světa a světové rekordmanky v rychlobruslení. Pod jeho vedením Martina Sáblíková dosahuje dlouhodobě konstantních výsledků, které proměňuje v medailová umístění, okořeněná světovými rekordy. Stejně tomu bylo v roce 2019. V kolektivních sportech volím jednoznačně Ronena Ginzburga. Důvod je jasný. Pod jeho vedením se basketbalová reprezentace nejen kvalifikovala na World Cup v Číně, ale ve velké konkurenci velmocí se umístila na skvělém 6. místě a zároveň tak vybojovala kvalifikaci na OH. Ronen s mužstvem pracuje již šest let, vytvořil tým, který hraje skutečně týmově, s respektem k individualitám, a zároveň hráčům vštěpuje hrdost reprezentovat svoji zemi. Patří k trenérům, pro které je čest vést reprezentační výběr České republiky.“ Sehraná dvojice Petr Novák s Martinou Sáblíkovou • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Petr Ditrich (předseda České baseballové asociace) „V týmových sportech nebudu úplně objektivní, ale určitě Michaela Griffina, trenéra baseballové reprezentace. Mikovo úsilí jsem sledoval zblízka šest let. Neměl to jednoduché, Kanaďan žijící v USA a trénující český baseballový národní tým. V olympijské kvalifikaci, ze které postupoval na OH pouze vítěz, se utkalo 6 nejlepších týmů nabitých profesionálními hráči. My byli od postupu jeden odpal, jako jediní jsme porazili účastníka OH – Izrael. Nebyli jsme favorité, ale byli jsme strašně blízko. Mike dokázal v obrovské konkurenci dostat z českých amatérů ten nejlepší baseball a naši hráči zanechali jen ten nejlepší dojem. V individuálních sportech Petra Lacinu. Jeho svěřenec Lukáš Krpálek se stal mistrem světa v Japonsku, kde je judo společně s baseballem národním sportem. Jeho úspěch a vítězství tam má obrovskou váhu. Všichni se těší na olympijský turnaj v judu.“

Karel Poborský (bývalý fotbalový reprezentant, vedoucí Úseku talentované mládeže FAČR) „Petr Lacina (judo). Už rozhodnutí o přechodu do nejvyšší váhové kategorie muselo být velice těžké. Když k tomu přidáme, že trenér kromě jiného musí sportovce motivovat po celý rok k tomu být nejlepší a věřit nastavené cestě, ukazuje mi to na výborné trenérské schopnosti. Ronen Ginzburg. To, co dokázal s českým basketem na MS, je obdivuhodné. V kolektivním sportu je nejtěžší pro trenéra mužstvo psychicky připravit. A vzhledem k tomu, že je cizinec, klobouk dolů.“

Petr Ryška (předseda Českého svazu plaveckých sportů) „Mezi trenéry v týmových sportech bych určitě vybral Ronena Ginzburga. Důvodem je, že basketbalisté pod jeho vedením předvedli nejen výsledkově, ale i herně na MS malý zázrak. V individuálních sportech je rozhodování složitější, nicméně pro mě je nejdůležitějším kritériem hodnocení trenéra úspěch a výkonnost sportovce. A z tohoto důvodu bych volil Petra Lacinu.“

Marek Pakosta (předseda Českého volejbalového svazu) „Za individuální sporty je mým vítězem Petr Lacina, trenér Lukáše Krpálka, mistra světa v judu. Vnímám Lacinovu roli jako dlouhodobou a koncepční, úspěšně zvládnutý přechod z nižší váhové kategorie do vyšší je obdivuhodný. V týmových sportech volím basketbalového trenéra české reprezentace Ronena Ginzburga. Pro mě má větší hodnotu než umístění na MS, které bylo mediálně dobře využito, fakt, že se v národním družstvu i po 6 letech těší autoritě a dokáže hráče namotivovat k týmovému výkonu.“

Tomá Cvikl (předseda České asociace squashe) „Individuální sporty: Petr Novák, rychlobruslení, za kontinuální a konstantní práci se sportovcem, kterého je i po více než 10 letech spolupráce schopen připravit k několika světovým rekordům. Kolektivní sporty: Jindřich Trpišovský, fotbal, že každodenní systematickou prací docílil kvality, se kterou se (před několika lety ještě mezinárodně nekonkurenční) Slavia Praha zařadila výkony mezi evropské velkokluby.“

Gabriel Waage (předseda České softballové asociace) „Volba kolektivních sportů je pro mě jednoduchá: Ronen Ginzburg. Semknul velké individuality, které táhly za jeden provaz. Coby cizinec dokázal mimořádně zdvihnout hrdost českého národa podobně, jako tomu bylo ve velkém v Naganu. Takové vzepětí mohou dokázat jen kolektivní sporty. U individuálních sportů padla moje volba na Jiřího Prskavce. Nejen proto, že pod jeho vedením získal jeho syn na MS zlato. Oceňuji hlavně dlouholetou schopnost udržet v elitním světovém pelotonu řadu našich vodních slalomářů, jako je třeba Vávra Hradilek a další.“

Alan Záruba (kreativní ředitel TV Nova) „V individuálních sportech nominuji Jana Mertla, který trénuje juniora Jonáše Forejtka, naši největší naději na postup mezi tenisové profesionály. Měl jsem je oba možnost sledovat v akci na Wimbledonu a stále více si myslím, že ocenění si zaslouží v současné době také trenéři a profesionálové, kteří se věnují přípravě nastupující generace a výchově nových českých sportovních hvězd. Jejich trpělivou a systematickou práci doceníme obvykle až ve chvíli, kdy jejich svěřenci začnou zářit na mezinárodním sportovním poli mezi dospělými. V takovou chvíli jsou už ale často v péči jiných trenérů, leckdy i zahraničních. Jednou z výjimek je například Petr Novák, který vedl Martinu Sáblíkovou od dorostu až na post legendy rychlobruslení. Ocenění by si zasloužil také, ale mohu zvolit pouze jednoho trenéra. U kolektivních sportů volím samozřejmě Ronena Ginzburga za 6. místo basketbalistů na FIBA World Cupu v Číně. Dokázal stmelit tým dohromady a skvěle ho namotivovat na vrchol sezony. Někteří mu sice vyčítají, že na koučování se podílejí i hráči základní pětky, ale to nemusí nutně znamenat nevýhodu. Je neuvěřitelný optimista, má vítěznou mentalitu a víru, kterou dokáže velmi dobře přenést na hráče. Neuvěřitelný výsledek z MS je toho dokladem.“