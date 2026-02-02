Magazín COACH: dovednostní expert, Zabystřan, Kaše i trénink teenagerů
Už v úterý vychází únorové vydání magazínu Coach a rozhovor s basketbalovým dovednostním koučem Stefanem Weissenböckem. Zazní i hlasy olympioniků, lyžaře Jana Zabystřana a hokejového šampiona Ondřeje Kašeho. Hlavní téma poradí, na co si dát pozor při trénování teenagerů. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:
Rozhovor: Stefan Weissenböck / dovednostní basketbalový kouč
Téma: Trénování teenagerů / není pro sraby
Hlas olympionika I: Jan Zabystřan / vítěz super-G z Val Gardeny
Reflexe: Odolnost vůči tlaku / co se děje v těle, když jde do tuhého
Hlas olympionika II: Ondřej Kaše / hokejový mistr světa
Anketa osobností: Největší inspirace k zamyšlení?
Okénko z NHL: Trenéři před ZOH pod tlakem / Mike Sullivan
Psychoprostor šampionů: Emoce v otěžích hry / výzva, nebo hrozba?