Magazín COACH: dovednostní expert, Zabystřan, Kaše i trénink teenagerů

Už v úterý vychází únorové vydání magazínu Coach a rozhovor s basketbalovým dovednostním koučem Stefanem Weissenböckem. Zazní i hlasy olympioniků, lyžaře Jana Zabystřana a hokejového šampiona Ondřeje Kašeho. Hlavní téma poradí, na co si dát pozor při trénování teenagerů. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:

Rozhovor: Stefan Weissenböck / dovednostní basketbalový kouč

Téma: Trénování teenagerů / není pro sraby

Hlas olympionika I: Jan Zabystřan / vítěz super-G z Val Gardeny

Reflexe: Odolnost vůči tlaku / co se děje v těle, když jde do tuhého

Hlas olympionika II: Ondřej Kaše / hokejový mistr světa

Anketa osobností: Největší inspirace k zamyšlení?

Okénko z NHL: Trenéři před ZOH pod tlakem / Mike Sullivan

Psychoprostor šampionů: Emoce v otěžích hry / výzva, nebo hrozba?

