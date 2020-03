Majitel esport týmu Brute: Od hráčů vyžadujeme profesionalitu! | iSport.cz

Je majitelem jednoho z největších esport týmů v České republice a ambice má vysoké. Petr Andrýsek, zakladatel největší české social media agentury, vlastní tým Brute. Jeho hráči populární střílečky Counter-Strike: Global Offensive patří v tuzemsku mezi největší favority a není tak divu, že jsou očekávání od nich vysoká. Co ho na esportech lákalo a jaké má ambice do nově vzniklé Sazka eLEAGUE?

Před rokem jste se rozhodl vstoupit do esportů. Prozradíte, co vás k tomu tehdy přimělo?

„Do herního světa jsem poprvé vstoupil už před dvěma a půl lety, tehdy skrze investici do projektu Madmonq a následně i investicí do esports analytického startupu Oddin. Tyto projekty si potřebovaly kupovat služby v gamingu a esportu, ale já s nimi nebyl spokojený. Rozhodl jsem se tedy do toho vlítnout sám. Postupně jsem objevil, že jsem v Česku oproti zahraničí dost pozadu, a musíme s tím něco udělat.“

Vlastníte nyní tým Brute, který má za sebou první rok. Jste zatím spokojený?

„Pořád se něco nového učíme a objevujeme, bude to ještě dlouhá cesta. Nechceme dělat kompromisy, snažíme se přinést směrem profesionalitu ke scéně, partnerům, ale i do myšlení hráčů.“

Do esportu jste plánoval investovat osm milionů korun. Vrátilo se vám již něco z toho zpátky?

„Ty peníze jsem už proinvestoval vloni. Nevrátilo se mi ještě nic a ještě dlouho nevrátí.“

Kromě samotného esportu jste plánoval investovat i do big dat a analýz. Můžete to trochu přiblížit?

„Ano. Jedná se o start up, který analyzuje živě zápasy a z her pak zpracovává ohromné množství dat. Služba od nás už funguje a sbírá zákazníky z řad velkých firem po celém světě.“

Jak vůbec v dnešní době funguje financování esportů? Z čeho jsou vaše největší příjmy?

„Aktuálně to dotuji ze svých peněz, do budoucna pak od sponzorů, ale to bude v Čechách ještě dlouhá cesta.“

Máte vlastní tým na Counter-Strike: Global Offensive, kteří jsou od vás na full time. Jsou tedy vaše očekávání od nich vysoká?

„Jsou. Zejména pak v jejich přístupu k tréninku a k nám. Výsledky se dostaví časem.“

Jaké jste si dali cíle v esportu pro letošní rok?

„V esportu máme za hlavní cíl jeho medializaci. Dostat ho do podvědomí obecné veřejnosti a být příkladem toho, co znamená být profesionální hráč. Herně bychom chtěli s naší CS:GO sekcí urvat nějaký zahraniční minor (menší turnaj, pozn. red.) a aktuálně pracujeme na velmi nadějné mobilní sekci.“

Věříte, že se vám podaří prorazit i v zahraničí?

„Věříme.“

Jak u vás probíhal výběr hráčů?

„Navazovali jsme na původní sestavu, ve které Brute už nějakou dobu fungovalo. U nových hráčů je pro nás nejdůležitější, zda na sobě chtějí pracovat, zvládnou tlak a naučí se profesionálnímu přístupu.“

O víkendech začaly kvalifikace Sazka eLEAGUE, na kterou jste dostali pozvánku. Co na tuhle ligu říkáte?

„Těším se na ni!

S jakými ambicemi do ní budete vstupovat?

„Chceme zvítězit.“