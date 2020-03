ŽIVĚ: Gravity vs. Absolute Legends. Gunrunners otočili s eEriness! | iSport.cz

PŘÍMÝ PŘENOS | Na úvod to nejlepší! Gunrunners odehráli fantastický zápas a postoupili do Sazka eLEAGUE CS:GO. Poté, co prohrávali s eEriness 0:2, dokázali ve třetí mapě vstát z popela a rozhodující duel finálové kvalifikace otočili na 3:2. Nyní se hraje druhý zápas Team Gravity vs. Absolute Legends. Přímý přenos můžete sledovat ZDE »