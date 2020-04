Chceme trápit top týmy, říká Pechyn ze Sampi a chválí majitele Jankta | iSport.cz

Jaká byla vaše první reakce, když jste dostali nabídku od Jakuba Jankta hrát za jeho organizaci?

"Samozřejmě jsme byli nadšení, že se k nám dostala taková nabídka na full-time, i když jsme byli trošku opatrní, jelikož jsme tuto organizaci neznali a nevěděli co čekat. Pár nabídek jsme předtím již měli, ale žádná nevyšla. Ze začátku jsme nevěděli, že to je organizace pana Jankta, ale jak jsme se to dozvěděli, tak jsme věděli, že tahle nabídka už vyjde."

Co je pro tebe v Sampi největší změnou?

"Přístup jak manažerů, tak samotného Jakuba Jankta. Ten jejich profesionální přístup se nevidí skoro v žádné tuzemské organizaci. Jejich ochota nám pomoci a vyhovět ve všech problémech je opravdu úctyhodná. Taktéž gaming house, který sice ještě nebyl otevřen, ale je to jedna z věcí, na které se neskutečně těším."

Jaký je největší rozdíl mezi hraním jakožto semi-profesionál a profesionál v každodenním životě?

"Největší rozdíl bych viděl v tom, že lidé okolo už to moje hraní na počítači vnímají trochu jinak. Ale samozřejmě je to o něco těžší na psychiku, když se každý den trénuje týmově x hodin a poté ještě nějaký ten individuálek."

Určitě jsi rád, že dál hraješ se svým dlouholetým kamarádem a spoluhráčem Dominikem "Fraged" Herzem.

"Je krásný, když dosáhnete tohohle menšího snu s parťákem, se kterým jste začínali hrát CSko."

Jak probíhá tradiční den v týmu Sampi? Změnilo se něco v období koronaviru?

"Dopoledne warmup každý podle uvážení. Od 12 hodin trávíme 2 hodiny na serveru připravováním různých taktik a vylepšováním, které následně zkoušíme proti týmům. Následně dostaneme feedback, na čem zapracovat a co vylepšit v taktikách. Pak už jen nějaké demo. Celkově to zabere 6–8 hodin denně, ale to podle toho, jestli máme nějaká naše dema z oficiálů. Toto období koronaviru nijak nemění náš plán."

Jste takovou anomálií na česko-slovenské scéně, jelikož máte již delší dobu stejnou sestavu, když nepočítáme odchod Lukáše "luko" Hrabčíka. Vnímáš to jako výhodu?

"Rozhodně to je výhoda, jelikož jsme si spolu toho dost prožili a už tak nějak víme, co máme od sebe každý očekávat, a to se může projevit v náš prospěch ve vypjatých kolech."

Jaké jsou pro tebe největší cíle v týmu Sampi?

"Dostat se do 1. Cool ligy a tím napravit naší obrovskou chybu z kvalifikace. Taktéž si spravit chuť a potrápit naše top týmy v Sazka eLEAGUE. Jinak určitě se probojovat do nějakých online/offline turnajů v Evropě."