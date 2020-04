ŽIVĚ: Sinners a Gunrunners si připisují tři body. Teď hrají Brute – Sampi | iSport.cz

Sledujte živé video od uživatele eleaguecz na adrese www.twitch.tv

SINNERS – eSuba 2:0



Největší trhák aktuálního kola sliboval kvalitní Counter Strike. Toho jsme se dočkali. Ze strany Sinners to bylo naprosto parádní představení. Hráči trefovali své rány, týmově byly o úroveň výš než jejich soupeř.

Esuba držela se svým protivníkem krok na Vertigu pouze v první polovině. Na favorizované teroristické straně vedli, jenže po změně stran se nedokázali vyrovnat tempu Sinners a první mapa skončila 16:8.

Na mapě eSuby, Mirage, to vypadalo na demolici "modré krve". Za stavu 15:3 ale Sinners naprosto přestali hrát. Každým kolem byla eSuba blíž neskutečnému comebacku. Každý clutch šel na jejich stranu. Prodloužení bylo na dohled.

Jenže Sebastian „beastik“ Daňo byl proti.

Pokračoval ve skvělém výkonu i v posledním kole a Sinners urvali vítězství i na druhé mapě. 16:13 a tři body pro Sinners.

MVP série: Sebastian „beastik“ Daňo

Hodnocení utkání:

benq1, trenér eSuby:

"Dnes sme predviedli pomerne dobrý výkon vzhľadom na to, že máme posledný týždeň menšiu krízu a výsledkovo sa nám nedarí. Prvá mapa, Vertigo, nebola pre nás prekvapením, začali sme dobre, ale nakoniec sa ukázalo, že naša CT strana nie je dostatočne dobrá a preto sme túto mapu prehrali. Na druhej mape, Mirage, sme sa za T stranu nevedeli veľmi presadiť, ale po zmene strán sme sa vrátili späť do zápasu a podarilo sa nám dať pekný comeback, ale na výhru to už nestačilo."

ZEDKO, hráč Sinners

"Do zápasu jsme šli stím, že chceme vyhrát 2-0. Přesně jak jsme předpokládali vetování map, tak se taky tak stalo a nebylo nic, co by nás překvapilo. Moc dobře jsme věděli, že eSuba nebude jednoduchý soupeř, takže ještě před zápasem jsme si řekli pár věcí, které následně fungovaly. Nechtěli jsme podcenit ani jednu mapu. K první mapě de_vertigo, tam jsme si věřili a věděli, že po změnách to eSuba nestihne naběhnout tak jako my, protože 2 dny před zápasem netrénovali a poslední den před zápasem nenatrénujete nové věci. Myslím, že až na pár chyb za naší CT stranu jsme uhráli v jednoznačný výsledek a zde bych neviděl žádný problém. K de_mirage, začli jsme opět suverénní hrou nedávali jsme jim vůbec příležitost se chytit. Za stavu 15:4 pro nás, se ale něco změnilo. Přišel double awp setup ze strany eSuby, který jim fungoval. Myslím, že za takového stavu je jen otázka času, kdy zápas ukončíme a to se nám povedlo za stavu 16-13."

Gunrunners.AOC – RAMS 2:0



Zápas se stal naprosto jednostrannou záležitostí. Gunrunners překvapili své soupeře a přehráli je komfortně na obou mapách. RAMS dokázali vyhrát pouze 8, popř. 7 kol a zůstávají tak nadále u dna tabulky Sazka eLEAGUE.

MVP série: Martin "dytor" Handl

Hodnocení zápasu:

xperience, hráč Gunrunners:

V zápase proti RAMS sme vedeli, že máme individuálne aj teamovo navrch, takže hlavným cieľom bolo sa dostať do mentálnej pohody a hrať jednoducho. Čo sa myslím podarilo podľa očakávaní, aj keď mne osobne prišlo, že RAMS to už v polovici Inferna vzdali a robili nezmyselné pushe.

