Nejlepší celek si hraním vydělal již 200 000 000 Kč! | iSport.cz

V esportu se začínají točit obrovské peníze. Counter-Strike: Global Offensive není výjimkou. Týmy se v turnajích perou o milionové odměny. Na největší akci letošního roku to bude dokonce 50 milionu korun. První místo patří Dánům, kdo ale následuje severské giganty z Astralis?

1) Astralis - 8 170 000$ (204 000 000 Kč)

Čtyřnásobní šampioni největšího turnaje na světě, dánští Astralis, jsou suverénně nejlepší tým v historii CS:GO. Od roku 2018 se konzistentně pohybují mezi Top 3 týmy na světě. Od března roku vyhráli neuvěřitelných 18 turnajů. Mezi Top 5 hráči najdeme pouze zástupce Astralis.

Astralis oslavují výhru v Londýně • Foto csgo.starladder.com

2) Team Liquid - 4 530 000$ (113 250 000 Kč)

Nejlepší tým v historii severoamerického Counter-Strike: Global Offensive si připsal velkou část svých prize money v létě minulého roku. 6 turnajů, 6 titulů. Přes 37 milionu korun za dva měsíce. Od té doby šel tým s formou dolů. V nejdůležitjších momentech strádají a výhra na Majoru se jim stále vyhýbá.

Liquid byli v létě 2019 králi CS:GO • Foto estnn.com

3) Fnatic - 4 482 000$ (112 050 000 Kč)

Legendární švédská organizace si připsala první úspěchy již v roce 2013. Vyhráli polovinu z prvních šesti Majorů, v té době však byl prize pool turnajů čtyřikrát menší, než v posledních letech. Nyní se Fnatic navrátili mezi světovou špičku a patří mezi favority nadcházejících turnajů.

Fnatic vyhráli turnaj ve Švédsku • Foto DreamHack

4) Natus Vincere - 3 648 000$ (91 200 000 Kč)

Ukrajinská organizace je jednou z nejslavnějších a nejoblíbenějších u nás. Velkou záasluhu na tom má Ladislav "GuardiaN" Kovács, který strávil u Na'Vi velkou část svojí kariéry. Podobně jako Team Liquid, ani Natus Vincere se nikdy neradovali z výhry Majoru, přesto že se třikrát dostali do finále.

GuardiaN v dresu Natus Vincere • Foto StarLadder

5) FaZe Clan - 3 520 000$ (88 000 000 Kč)

Hvězdný evropský tým se skládá z nejlepších individualit, které světová CS:GO scéna nabízí. Co jméno, to pojem. Jenže i této hvězdné družině se největší turnaj světa vyhýbá. Celek vedený Nikolou "NiKo" Kovačem se zvedá a v kvalifikaci do Brazílie bude patřit mezi největší favority.