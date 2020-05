Tipy 7. kolo CS:GO: eSuba vybojuje postup, Sampi pozlobí Gunrunners | iSport.cz

Brute - Sinners

Tip: 0:2

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Sinners jsou v Sazka eLEAGUE stále neporaženi. Brute byli predikováni jako tým, který by jejich vítěznou šňůru mohl ukončit. Jenže v posledních týdnech se nedaří. Prohra proti Gunrunners a remíza s eSubou poslala Brute na čtvrtou příčku. Pokud Brute vyhrají, půjdou před Sampi na provizorní třetí místo. Sinners si však zajistí první příčku a dojdou si pro další výhru v poměru 2:0.

Gunrunners - Sampi

Tip: 1:1

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Sampi hrají o udržení se na třetí příčce, Gunrunners na druhou stranu mají semifinále jisté a teoreticky mohou přeskočit v tabulce Sinners a ovládnout tak celou základní část ligy. Individuální styl Gunrunners by nemusel proti přesným střelcům ze Sampi tolik fungovat. Pokud však Lukáš "LucasP" Pócsik bude pokračovat ve své parádní formě, budou to mít hráči Sampi velice těžké. Očekáváme vyrovnaný zápas, který dopadne remízou 1:1.

Enterprise - eSuba

Tip: 0:2

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Nejsledovanější zápas kola se paradoxně odehraje mezi týmy okupujícími poslední dvě příčky v tabulce. Esuba je historicky největší česko-slovenskou organizací a nepostoupit do play-off by pro "modrou krev" byla katastrofa. Enterprise mají na druhé straně ve svých řadách Patrika "Zero" Žúdela, největší hvězdu celé ligy. Jeho tým však v celém průběhu Sazka eLEAGUE nepředvedl nic, co by je mělo pasovat na favority pro postup do play-off. Esuba minulý týden potrápila Brute a jejich forma má mírně stoupající tendenci, což by na zápas proti slovenskému celku mohlo stačit. Těsně, ale přeci. 2:0 eSuba.

Sinners - Defeaters

Tip: 2:0

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Zde je favorit naprosto jasný. Defeaters za celé své působení v Sazka eLEAGUE nevyhráli, v minulém kole dokonce prohráli proti RAMS, kteří v ten moment byli na posledním místě. Individuálně i týmově jsou Sinners na jiném levelu a poradí si jednoznačně 2:0.

Brute - RAMS

Tip: 2:0

Zápas můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Velký rozdíl udělají v tomto mači předchozí zápasy kola. Oba celky totiž budou vědět výsledky ostatních utkání, které jsou pro ně velice důležité. Ať už půjde o zápas, který nic nerozhodne, či o bitvu o play-off a lepší pozici v něm, v obou případech budou favority Brute. RAMS jsou překvapením ligy na 5. místě a na Brute stačit nebudou.