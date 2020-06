SOUHRN: 72 kol a česko-slovenský rekord! Ve finále jsou eSuba a Sinners | iSport.cz

Čtvrtfinále:

RAMS - Brute 2:0 (16:7, 16:9)

Hned v prvním zápase playoff Sazka eLEAGUE přišlo překvapení! Mezinárodní mix RAMS naprosto dominoval na obou mapách proti Team Brute a postoupil tak do semifinále, kde se utkal s českou jedničkou Sinners. Pro Brute to tak dost pravděpodobně byla jedna z posledních map v aktuálním složení.

MVP série: Mikkel "FliP1" Gelver

Hodnocení utkání:

nelv1, hráč RAMS:

"Dnešný zápas vyšiel na jednotku, všetkým to padalo, vyhrávali sa duely, timingy boli super, krásna hra od nás. Teraz to stačí iba zopakovať proti Sinners, aj keď to bude náročnejší súper. Každopádne, pekný darček na narodeniny, ešte vyhrať semi a budem spokojný! GG Brute."

Sampi - eSuba 0:2 (7:16, 10:16)

Překvapení střídá překvapení. Esuba se dostala do playoff jen díky výhře v posledním kole a i přes pozitivní náladu v týmu šla do čtvrtfinále v roli outsiderů. Jenže to, co přišlo proti Sampi, čekal málokdo. Neskutečné zlepšení a parádní týmový výkon eSuby rozhodl o vyřazení Sampi a eSuba šla na Gunrunners v semifinále.

MVP série: Erik "The eLiVe" Sith

Semifinále:

Sinners - RAMS 2:0 (16:11, 16:11)

Favorit zápasu byl jasný. RAMS byli překvapivým účastníkem semifinálových bojů a Sinners jsou jedničkou na česko-slovenské scéně. Svou roli potvrdili, jenže RAMS jim nedali vůbec nic zadarmo. Obě dvě mapy byly vyrovnané, ke konci však RAMS došel dech a vybojovali v obou zápasech nakonec jen 11 kol.

MVP série: Jindřich "ZEDKO" Chyba

Gunrunners - eSuba 1:2 (16:13, 17:19, 35:37)

Neuvěřitelné drama. Tak by se dal popsat Bo3 zápas mezi eSubou a Gunrunners. Všechny tři mapy byly nesmírně těsné, jenže to, co přišlo v té třetí, nikdo nečekal. 72 kol a výhra eSuby v sedmém prodloužení. Celkově 137 kol ve třech zápasech a česko-slovenský rekord! Hráči si sáhli až na úplné dno. "Měli jsme to pod kontrolou," vtipkoval Blogg1s po postupu do finále.

MVP série: Lukáš "Levi" Bouře

Neděle 7.6.

12:00 Zápas o 5. místo (Bo3)

Brute – Sampi

cca 14:00+ Zápas o 3. místo (Bo3)

Gunrunners – RAMS

cca 16:00+ Finále (Bo5)

Sinners – eSuba

* Časy zápasů jsou orientační, vždy záleží na dohrání předchozího zápasu

Top 6 týmů základní části se v play off utká o prizepool 300.000,- Kč!

🥇 150.000,- Kč

🥈 70.000,- Kč

🥉 40.000,- Kč

4. místo 25.000,- Kč

5. místo 10.000,- Kč

6. místo 5.000,- Kč

🖥 Všechny zápasy můžete sledovat na streamu Twitch.tv/eleaguecz a FB stránce Sazka eLEAGUE