Každý jde do playoff s čistým štítem, říká capseN před sérii proti RAMS | iSport.cz

Začátek Sazka eLEAGUE vám vyšel na jedničku, pak jste ale šli výsledkově dolů. Vidíš nějakou hlavní příčinu?

„Myslím, že jsme měli ze začátku trošku štěstí, že jsme chytili lehčí týmy a měli jsme období „honeymoon periodu,“ kdy spolu hrajeme chvíli, každý je nadšený a vše funguje. Věděli jsme, že později přijdou těžší zápasy, které jsme bohužel nezvládli.“

Jaké jste měli před začátkem základní části cíle? Dosáhli jste na ně?

„Chtěli jsme skončit Top 2 se Sinners a postoupit do playoff. Povedlo se nám bohužel jen to druhé, ale play-off je vždy od znova a každý do něj vstupuje s čistým štítem bez ohledu na výsledky v základní části.“

Poslední víkend se vám vůbec nevydařil, co bylo hlavním problémem?

„Ten den nešlo prostě nic, nebyla nálada v týmu, komunikace byla strašná a vůbec jsme se nemohli dostat do herní pohody.“

Jak probíhá vaše příprava na playoff a zápas proti RAMS?

„Nikdy jsme se nepřipravovali nějak speciálně na žádný tým a nemáme to v plánu ani teď. Pokud budeme hrát svoji hru a budeme se soustředit, věřím, že je porazíme.“

Kde vidíš silné stránky RAMS? Překvapili vás v posledním kole?

„Jsou mix, takže jsou těžší na čtení, to bude asi jejich největší výhoda. Asi se to dá brát jako překvapení, ale vzhledem k tomu, jak jsme ten den hráli a celkově atmosféra jaká byla, bychom asi těžko někoho porazili.“

Můžeš prozradit něco o budoucnosti sestavy Brute? Myslíš, že se i po playoff udržíte ve stejné sestavě?

„Po tom nedorozumění s AJTTem, jsme se dohodli, že dohrajeme sazku a pak se uvidí, jestli budeme chtít pokračovat. Víc k tomu zatím říct nechci.“