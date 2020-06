Blíží se finále Sazka eLEAGUE OPEN, zabojuj o účast v největší esportové lize! | iSport.cz

Je zde další kolo Sazka eLEAGUE OPEN, ve kterém můžou CS:GO a Dota 2 týmy bojovat o postup do největší česko-slovenské ligy elektronického sportu. Neváhejte a využijte šance získat co nejvíce bodů do žebříčku Sazka eLEAGUE OPEN. Top 8 týmů se utká ve finále ligy o místo v baráží, kde se bude rozhodovat o postupu do Sazka eLEAGUE.