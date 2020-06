Největší síla Sampi jsou zatím individuality, říká luko před čtvrtfinále | iSport.cz

Esuba se v základní části Sazka eLEAGUE trápila. Do posledního kola nebylo jisté, zda vůbec postoupí do playoff. V důležitém souboji hráči porazili Enterprise a poskočili na šestou příčku. Ve čtvrtfinále je čekají Sampi, tým, který je v poslednich týdnech v dobré formě. Kde vidí Lukáš "luko" Hrabčík největší sílu Sampi a jak se jeho tým na tento mač připravuje?

Jak bys hodnotil výkon proti Enterprise?

„Náš výkon proti Enterprise bol celkovo fajn, na prvej mape sme trochu zaspali druhú polovicu a pomaly sme sa za CT prispôsobovali. V overtime to už ale šlo lepšie a tak sme tú mapu doklepali. Overpass si myslím, že sme mali celý čas pod kontrolou, aj keď skóre tomu možno neodpovedá.“

Byl jsi proti teckovi v 1v1 clutchi za stavu 18:17, mohl bys popsat situaci z tvojí perspektivy?

„Počul som ako switchol zbraň v unime a čakal som, že pôjde hore na unimu. Nečakal som že sa tak rýchlo dostane za šachtu. Dostal som celkom outplay, ale nakoniec spanikáril a vyhral som to.“

V čem vidíš hlavní příčinu toho, že jste nakonec těsně, ale přeci jen vyhráli?

„Nepoložili sme sa keď sme dostávali comeback na Nuke a každý chcel vyhrať a mal focus na tento zápas, lebo nám šlo o všetko.“

Myslíš, že by výhra v posledním kole mohla být pro vás nakopnutím, které vás požene k lepším výsledkům?

„Myslím si že to nakopnutie pre nás bude skôr to, že sme v playoff. V playoff zápasoch ide o všetko a každý z nás sa chce dostať čo najďalej.“

Ve čtvrtfinále vás čekají Sampi. Připravujete se speciálně na zápas? Sledujete dema?

„Určite si zopár dem pozrieme aby sme mali nejakú predstavu o tom, ako hrajú. Inak nejaké špeciálne prípravy nebudú.“

V čem vidíš největší sílu Sampi a v čem vaší, díky které byste mohli vyhrát?

„Najväčšia sila Sampi sú zatiaľ asi individuality. Sú stále pomerne nový tím, takže nič svetoborné neočakávam. Zatiaľ sme s nimi ešte nevyhrali, takže tento víkend je na čase to zlomiť.“