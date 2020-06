MMA zápasník Kincl ve studiu Sazka eLEAGUE: Counter-Strike byla láska na první pohled | iSport.cz

Patrika Kincla znají fanoušci bojových sportů z klece zápasů MMA. Málokdo by do tohoto borce řekl, že býval závislákem na Counter-Striku. Přijal pozvání do studia před finále Sazka eLEAGUE CS:GO a náš komentátor Michal "Mishek" Kabele ho vyzpovídal. Kolik chybělo, abychom oblíbeného zápasníka vídali místo klece za počítačem?