Dust 2 se vrací do dob CS 1.6! Co na změny říkají profíci? | iSport.cz

Dlouhé roky se hráči dožadovali změny na neojblíbenější mapě v historii série Counter-Strike. Dveře na Dust 2 se po CS 1.6 obrátily, což znamenalo těžší B site hold pro CT a také horší retaky.

Malá, přesto obří změna na Dust 2 • Foto youtube.com/BananaGaming

To se nyní mění! Modlitby byly vyslyšeny a klasik se dočkal. Změny okomentovali ti nejpovolanější. „Zmena na duste nám konečne vyrovná B-site, respektíve rushe, tým že to spomalí minimálne 1 hráča za T, ktorý bude musieť smoknúť dvere už pred tým, ako sa dobije site, čo mu sťaží aj late flashe pri rushoch. Som rád, že to vidím, keďže udržať B proti rushom bolo od updatu kedy sa zbavili skyboxu v B tuneloch o dosť náročnejšie. Toto nám robi mapu o trošku viac CT sided, ale bude sa to dať jednoduchým smokom prehrať. Taktiež to zjednodušuje aj retaky,“ řekl o změně Juraj „nelv1“ Minár, kapitán týmu RAMS.

Své řekl o změně i Michal "Mishek" Kabele, komentátor Sazka eLEAGUE: "Tčka se budou mouset naučit novej smoke, tak aby z tunelů zabránili těm dveřím, protože jinak je bude brát AWP z midu, protože tam je krásně vidět a už ten smoke nemůžeš hodit až v moment, co vběhneš na site. Při retake situacích bude "jednodušší" fight s autem, takže o to se budeš muset postarat a pak se soustředit na to ostatní, už nebudeš mít ten neporazitelnej crossfire. Je to rozhodně update, který by měl usnadnit retake situace a dává větší důraz na "sehranost" mid hráče s Bčkem... protože ten se nemusí pohnout... a během toho co kouká catwalk na midu, se mu stačí otočit a uvidí na ten vstup v katech."

Viditelnost v CS:GO je dlouhodobým problémem. Valve se hlavně v letošním roce problémem zabírá a změny přichází update po updatu. Nové grafické nastavení, „Boost Player Contrast,“ zlepší viditelnost soupeřů v low contrast situacích.

Co se týče dalších map, na Overpassu byla odstraněna okénka z oblasti záchodů, do connectoru a na T spawn byla přidána světla. Odpad na top midu Mirage byl odstraněn, zlepšena byla viditelnost v okně obchodu u B situ.

Viditelnost a Cache je nyní již nerozlučná dvojka a i v tomto updatu jsme se nevyhnuli změně.

Pravděpodobně nejdůležitější update však přišel na Infernu: