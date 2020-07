YouTuber napálil stovky cheaterů. Ti stahovali falešný program, který je potrestal | iSport.cz

Všichni to známe. Napojíte se do hry Counter-Strike: Global Offensive, těšíte se, jak si po dlouhém dni plném školy/práce odpočinete u CS:GO. V prvním kole přistane jedna, druhá, třetí hlava. Jako bobus se po pár kolech může roztočit vrtulník a je to jasné. Cheater.