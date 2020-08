Zapoj se do soutěží: hraj na Instagramu o herní monitor, na Twitch získej CS:GO skiny

View this post on Instagram

‼️SOUTĚŽ‼️ Získej tento nadupaný herní monitor! Hraj o Samsung Odyssey G7 - QLED 27" s 240Hz v hodnotě 16.990,- Kč 🎮😍 Pravidla soutěže: 1. Označ dva kamarády do komentářů 2. Dej follow stránce @sazkaeleague.cz A kdo označí tuto soutěž a náš profil @sazkaeleague.cz ve stories, bude mít na výhru větší šanci! ❤️ O výherci rozhodne los, výherce budeme kontaktovat. Soutěž trvá do pátku 28. 8. do 12 hodin. Přejeme všem mnoho štěstí. Pravidla soutěže najdete na https://www.cncenter.cz/pravidla-soutezi-na-socialnich-sitich Více informací o monitoru najdeš na webu partnera ligy CZC.cz -> https://bit.ly/34iEK18 #soutez #giveaway #samsung #odyssey #czccz #gaming #esports