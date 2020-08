Entropiq představil CS:GO sestavu. Tato pětka v neděli nastoupí proti mistrům Sinners

V CS:GO sekci budou barvy Entropiqu reprezentovat Zdeněk „daxen“ Dušek, Lukáš „capseN“ Koláčný, Filip „AJTT“ Dolenský, Jan „HONES“ Urválek a kapitán týmu Michal „leckr“ Kadlíček. Jejich trenérem bude Matěj „Forji“ Kmiť.

Michalovi „leckr“ Kadlíčkovi, o kterého dlouhou dobu usilovalo mnoho českých a slovenských organizací, se splnilo také jedno dlouholeté přání, a sice působit s Forjim bok po boku v jednom týmu.

„Jsem velmi rád, že se po zahraničním angažmá budu moci znovu ukázat domácím fanouškům a hned jako reprezentant Entropiqu. Každý, kdo esport alespoň trochu sleduje, si musel všimnout, že i když je organizace na světě jen několik měsíců, žene to kupředu neskutečnou rychlostí. No a to ještě stále není všechno! Pokud vím, tak mnoho dalšího je naplánováno a jedna velká pecka bude představena ještě teď v létě,“ říká s úsměvem kapitán CS:GO týmu Kadlíček.

„Máme za sebou poměrně dlouhá a náročná vyjednávání, ale věřím, že vše nakonec dopadlo dobře k spokojenosti všech. CS:GO je stále jeden z nejpopulárnějších multiplayer titulů a my jsme rádi, že jsme mohli splnit očekávání našich fanoušků a opět představit to nejlepší, co bylo možné. O tom také svědčí spojení jedinečného in-game leadera „leckra“ a „Forjiho“, který je díky svým dlouholetým zkušenostem považován za jednoho z nejlepších CS:GO koučů u nás,“ sděluje k oznámení nového týmu výkonný ředitel Entropiqu Ondřej Drebota.

První zápas odehraje nová sestava již ve čtvrtek v rámci CS:GO Fight Night proti Sinugularity, v neděli se pak v prvním kole Sazka eLEAGUE postaví jarním šampionům ze Sinners.

Sestava Entropiq pro druhý split Sazka eLEAGUE CS:GO:

Michal „leckr“ Kadlíček

Zdeněk „daxen“ Dušek

Jan „HONES“ Urválek

Filip „AJTT“ Dolenský

Lukáš „capseN“ Koláčný

---

Matěj „Forji“ Kmiť - kouč