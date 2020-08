VIDEO: Komentátor Michal "Mishek" Kabele analyzuje první kolo Sazka eLEAGUE CS:GO

První kolo nám nabídlo velmi zajímavý los, protože na sebe narazily týmy, které by se dle papírových předpokladů mohly pohybovat ve stejné části tabulky. Enterprise narazili na Team Brute, první mapa ze zápasu Dark Tigers a eEriness.MARVO naznačovala hladký průběh, ale druhá mapa byla přesným opakem. Highlight celého kola měl být zápas Sinners vs. Entropiq, obhájce titulu narazil na nováčka ligy, který má ale velmi kvalitní sestavu a podle toho celý souboj vypadal. Byla to opravdová reklama na Csko se vším všudy, ve které Sinners ztratili první mapu v Sazka eLEAGUE. A na závěr jsme měli možnost sledovat souboj Esuby a teamu Sampi.