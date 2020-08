Co nás naučilo 2.kolo CS:GO? Entropiq je na dobré cestě, eSuba na vítězné vlně

1) Entropiq se daří, capseN drží formu

Dva zápasy, čtyři body a průběžné třetí místo. To je bilance Entropiq, organizace vedené Martinem Kabrhelem. CS:GO sestava vedená Michalem „leckr“ Kadlíčkem je známa teprve necelé dva týdny, i tak patří mezi favority na postup do play off. Vždyť Entropiq jako první obrali borce ze Sinners o mapu!

Důležitým faktorem úspěchu zelené armády je sniper Lukáš „capseN“ Koláčný. 21letý hráč ukazoval již v prvním splitu Sazka eLEAGUE parádní výkony, ve kterých pokračuje. 1.23 K/D ho řadí na sedmé místo v rámci ligy, co se týče entry fragů, je hned na druhé příčce, když zaostává o jeden kill za Hubertem „CaNNie“ Ludwigem.

„Myslím si, že hlavním klíčem, kvůli kterému vyhráváme, je Forji,“ měl jasno kapitán týmu Entropiq. Právě spojení Leckra s Forjim bylo před splitem často skloňované a přináší ovoce. „Občas to pořád skřípe, je tam hodně chyb, které ještě musíme opravit, ale hrajeme o dost líp než dřív,“ doplnil Leckr. Komentoval tak především chyby na mapách, které Entropiq nemají tolik nahrané, něco, co je pro tak mladý tým naprosto běžné.

Lukáš "capseN" Koláčný • Foto Entropiq

2) eSuba mentálně pokročila

2:0 Sampi, 2:0 eEriness. Zástupci „modré krve“ dokázali za pouhá dvě kola vyrovnat počet bodů získaných v celé základní části prvního splitu. Průměrně na mapu ztratí devět kol, podobně dominantní byli pouze Sinners v prvním splitu.

Hlavní hvězdou eSuby je prozatím Erik „The eLiVe“ Sith. Ten je především díky včerejšímu neuvěřitelnému výkonu na Miragi jedničkou Sazka eLEAGUE ve statistice K/D, které si drží na neuvěřitelné hodnotě 1.93 (druhý Levi má 1.52).

Pravděpodobně největším rozdílem mezi prvním a druhým splitem eSuby je psychická stránka hráčů. Zatímco v jarní části ligy jsme viděli spoustu nervózních playů a zbytečně prohraných kol, v aktuálním splitu se eSuba podobných chyb vyvarovává. Proti eEriness nedovolili ani přes pět prohraných kol v řadě za stavu 14:2 comeback. „V playoff minulou sezonu jsme ukázali naší sílu a věříme si teď na každý tým. Špatné období jsme hodili za hlavu,“ těší Dominika „blogg1s“ Janitu.

Vila s bazénem. Tady se připravuje eSuba. Chceme být nejlepší, hlásí

3) Sinners nejsou jasnou jedničkou

V prvním splitu odehráli 19 map, 19 jich vyhráli. Svým soupeřům nedali žádnou šanci a v klidu si dokráčeli pro titul Sazka eLEAGUE. Sinners se však v prvních dvou kolech nepodařilo ani jednou zvítězit a po dvou remízách jsou až na pátém místě.

Tým se před splitem rozhodl pro změnu, když nově roli IGL zastává Sebastian „beastik“ Daňo. S novým vůdcem nemají Sinners příliš zkušeností, teprve několik dní před začátkem splitu se borci vrátili z dovolené. Týmově a individuálně tak nejsou Sinners zdaleka na svém vrcholu.

Toho si je vědom také Hubert „CaNNiE“ Ludwig, který měl po remíze se Sampi jasno: „Budeme neporazitelní.“ Byl si také vědom individuálních chyb a nepřesností v zápase proti Sampi: „Kdyby Neo a ZEDKO dávali ty bomby, tak by to dopadlo jinak.“ Jen čas ukáže, zda se Sinners dokáží dostat zpátky na vrchol.