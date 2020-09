ROZHOVOR: Přinejhorším půjdu místo Macha do UFC, říká Capsen o nové posile Entropiq

Jak bys hodnotil první dvě kola? Panuje spokojenost s výsledky?

„Určitě ano! Samozřejmě bychom byli raději za 2:0 proti Sinners, ale bohužel se nepodařilo. Jsme ještě relativně nový tým a nemáme tolik natrénováno, což se projevilo v obou zápasech.“

Jsi spokojený se svými individuálními výkony?

„Zatím to celkem padá, tak doufám, že to vydrží (směje se). V poslední době se zaměřujeme hodně na mentální stránku, aby každý z nás podával svoje optimální výkony každý zápas. Pořád jsme ještě v začátcích, protože jsme dříve neměli s psychologií žádné zkušenosti. Je ale vidět na celkové hře, že se posouváme kupředu.“

Jaká je tvoje hlavní úloha v týmu?

„Primárně se snažím svým spoluhráčům získat nějakou výhodu, ať už početní nebo třeba nějaké info a pak se v midroundu snažím i callovat a pomáhat Míšovi. Záleží, jestli se mi podaří něco získat.“

Kde vidíš největší prostor pro zlepšení Entropiq?

„Myslím si, že na české scéně je spousta obrovských talentů. Rozvoj hráčů ale brzdí psychika. Na ní se snažíme v týmu nejvíce zaměřit. Jelikož jsme mladý tým, tak se také snažíme přidat více struktury a nějaké taktiky, abychom měli více stylů, které můžeme proti týmům hrát. Zatím nám funguje náš aktuální styl, ale proti týmům jako Sinners může být užitečnější více struktury a taktik.“

Jsi druhý, co se týče entry fragů v celé lize. Řekl bys, že to je hlavně díky CT AWP nebo hraješ často entry za teroristy?

„Snažím se být agresivní za obě strany, a to s jakoukoliv zbraní, přesto, že je pro mě jednodušší hledat openy s AWP. Nejsem hráč, co by rád seděl na místě a holdil dlouho úhly jak allu.“

Překvapil tě nějaký tým v Sazka eLEAGUE? Koho vidíš jako černého koně?

„Celkově mě překvapují výkony eSuby. Jsem rád, že kluci neobměnili sestavu, když se zrovna nedařilo a začíná to přinášet ovoce. Co se týče černého koně ligy, myslím si, že jím bude eEriness. Několikrát ukázali, že dokáží urvat mapy i velmi silným týmům a mohli by na konci splitu dost míchat playoff pořadí, pokud je někdo podcení.“

Příští kolo eSuba. Máš nějaký tip na mapy/výsledek?

„Máme určitě nachystané veto, ale nechci to prozrazovat soupeřům (usmívá se). Doufám, že to bude 2:0 pro nás. eSuba je ale velmi silná a má formu, takže nám nedají nic zadarmo.“

Vidíš svůj tým jako favorita proti eSubě?

„Esuba je jeden z mála týmů, proti kterým jsme zatím vůbec nehráli, takže těžko říct. Myslím si, že to bude fifty/fifty. Uděláme všechno proto, abychom získali 3 body.“

Koho považuješ za největší hrozbu v eSubě?

„Esuba má spoustu kvalitních hráčů, nebojíme se nikoho. Těším se na Erika, jsme dlouholetí kamarádi a rádi se popichujeme.“ (směje se)

Co říkáš na příchod Macha do Entropiq? Nebojíš se o místo v týmu?

„Jsem rád, že známé osobnosti se začali zapojovat do esportu. Díky nim se dostane toto odvětví do většího povědomí. O to víc si cením, že se Mach připojil právě k naší organizaci. Kluci navíc sledují MMA, takže to byl win/win. O místo v týmu se nebojím, přinejhorším půjdu do UFC, kdyby se Mach rozhodl hrát AWP v Entropiq.“