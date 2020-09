Chceme si ve finále dát odvetu se Sinners, říká kouč eSuby benq1

Jak jsi spokojený s dosavadním průběhem Sazka eLEAGUE?

„S priebehom ligy som zatiaľ veľmi spokojný, aj keď ma mrzí stratená mapa s Entropiq, na ktorej sme za T stranu nehrali vôbec tak, ako by sme si predstavovali. Tešia ma ale dve výhry za plný počet bodov, takže si myslím, že ligu máme dobre rozohratú.“

Změnili jste něco od prvního splitu?

„Od prvého splitu sme spoločne nahrali naozaj veľa hodín, pridali sme nové veci na jednotlivé mapy a celkovo sme sa dostali do väčšej hernej pohody.“

Byl jsi překvapený postupem do finále ligy po horší základní části?

„Nebol som prekvapený, mám dôveru v tento tím a vedel som, že keď pôjde do tuhého, tak zaberieme naplno. Ale treba uznať, že nám pekne vyšlo aj načasovanie lepšej formy.“

Esuba CS:GO • Foto facebook.com/esuba.eu

Byl někdy v letošním roce moment, kdy jste byli blízko změny sestavy?

„V období, kedy sa nám vôbec nedarilo, nám takáto myšlienka určite behala v hlavách, ale nikdy sme zmenu zostavy priamo neriešili a priorita bola vydržať spolu v rovnakej zostave. Verili sme, že sa nám skôr či neskôr podarí začať poriadne napĺňať náš potenciál.“

S čím jsi v týmu spokojený a na čem naopak musíte ještě zapracovat?

„V tíme je väčšinu času dobrá nálada a herne sa môžme spolahnúť jeden na druhého. Popracovať musíme na ešte lepšej komunikácii a na jednoduchšom ukončovaní zápasov.“

Co je pro tebe u hráčů nejdůležitější? Za čím si 100% stojíš?

„Za najdôležitejšie považujem zápal do hry, plné sústredenie, bezchybnú komunikáciu a hlavne pozitívnu energiu. Je tiež dôležité aby to hranie každého bavilo a aby sa hráči medzi sebou podporovali a povzbudzovali.“

Jaký je cíl v druhém splitu Sazka eLEAGUE?

„Ciele máme vždy najvyššie, chceme vyhrať titul. Pôjdeme ale od zápasu k zápasu a v playoff začína liga ako keby odznova. Chceme si dať vo finále odvetu proti SINNERS.“

Co očekáváš od Enterprise? Probíhá speciální příprava na tohoto soupeře?

„Očakávam od nich dobré individuálne výkony, aj keď treba uznať, že po zmene hráča sa snažia hrať aj o niečo tímovejšie. Špeciálna príprava neprebieha, nakoľko máme nabitý program a sústredime sa hlavne na našu hru.“

Myslíš si, že se může Levi stát MVP druhého splitu? Zařadil bys ho mezi Top 3 u nás?

„Levi je našou veľkou oporou a verím tomu, že sa môže stať MVP ak bude chcieť a ak sa nám bude dariť aj tímovo. Neviem či Top 3, ale určite patrí medzi najlepších hráčov u nás.“