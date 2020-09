Králové dobývají zpět svůj trůn, play off se začíná pomalu rýsovat

ZEDKO jako fragger dominuje

Do druhého splitu nastoupili Sinners s novým IGL, Sebastian „beastik1“ Daňo převzal otěže po Jindřichu „ZEDKO“ Chybovi. Tomu hraní bez povinností IGL očividně vyhovuje.

Na obou mapách proti Brute byl nejlépe fragujícím hráčem Sinners. Celkově dosáhl skóre 47/27, v celé sérii tak zazářil 1.74 ratingem.

Po čtyřech kolech Sazka eLEAGUE mu pak patří ve statistice K/D druhé místo s 1.36 ratingem. Před ním je pouze Erik „The eLiVe“ Sith. Veterán česko-slovenské scény byl v prvním splitu, co se týče individuálních statistik, mezi borci ze Sinners poslední, nyní vládne.

Sinners před zápasem proti Sampi • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Brute a eEriness.MARVO blízko baráži

Čekají nás poslední tři kola Sazka eLEAGUE CS:GO a pomalu se začínají rýsovat týmy, pro které bude postup mezi nejlepší šestku velice obtížný.

Eeriness.MARVO šli do druhého splitu jako jeden z nováčků a zároveň jako jeden z adeptů na návrat do baráže. Klíčová budou pro borce poslední dvě kola, kdy se utkají s Enterprise a Brute, dalšími dvěma celky ohroženými nepostupem do play off.

Jsou to právě Brute, kteří by mohli být druhým týmem z hlavní soutěže Sazka eLEAGUE v bojích o setrvání v soutěži. „Určitě bych ale minimálně chtěl udržet ten spot,“ říká nová posila Brute Martin „zur1s“ Sláma. Tým potřebuje čas a toho si jsou hráči vědomi. Pokud se stačí dostat do formy před koncem základní části, toť otázka.

Zur1s v dresu Brute • Foto Brute

Enterprise startují comeback

První dvě kola nevyšla zdaleka podle představ slovenské organizace. Týmu se nedařilo a po prohrách proti Brute a Entropiq tápali Enterprise na posledním místě.

Parádní výkon proti Dark Tigers a remíza s eSubou však naznačují, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Trojice fraggerů Matěj "twist" Petráš, David "forsyy" Bílý a Lukáš "LucasP" Pócsik je zpět a proti eSubě ukázali několik highlightů, které toto trio tolik zdobily v jarním splitu ligy.

Na Dust 2 byl tahounem již obvykle Twist (2 K/D) a konečně ve druhém splitu zastřílel parádně také Forsyy (2.09 K/D). Daší dvě kola (vs. Sampi a eEriness) ukáží, jak vážně to Enterprise s Top 2 Sazka eLEAGUE myslí. Výhra proti Sampi by Enterprise posunula na úroveň právě organizace fotbalového reprezentanta Jakuba Jankta a opět by se o nich mohlo mluvit jako o jednom z favoritů ligy.