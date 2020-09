ROZHOVOR: Erik je mezi IGL bezkonkurenční jedničkou, říká blogg1s

Jsi spokojený s prozatímními výsledky a výkony ve druhém splitu?

„Druhý split je pro nás, co se týče skupinové fáze, rozhodně lépe zahraný než ten první. Na druhou stranu jsme to očekávali, jelikož spolu hrajeme delší dobu, máme silný mappool a tím pádem už nám nedělá formát Bo2 až takové problémy, jak v tom prvním splitu. Takže určitě spokojený jsem, ale jak jsme ukázali v minulém splitu, v play off začíná všechno od začátku a nebude prostor na chyby.“

Cítíš u sebe nějakou změnu a zlepšení oproti prvnímu splitu? V individuálních statistikách vedeš jak v K/D tak entry fraggech.

„Je to týmová hra, takže když tým vyhrává, hráči mají kladné K/D a vynikají. Když tým prohrává, je to opačně. Neprohráli jsme zatím zápas, takže proto ty statistiky vypadají tak, jak vypadají. Nic velkého bych za tím nehledal. Určitě se nám týmově hraje daleko lépe než v prvním splitu.“

Co podle tebe rozhodne nedělní Bo2?

„Jeden faktor budou mapy, druhý asi, jak se kdo vyspí, komu to bude padat ten den lépe. Už párkrát jsme ukázali, že dokážeme Sinners porazit, nemyslím si, že by to byly nějaké náhodné hry. Oba týmy jsme si zajistily postup do playoff, uvidíme jak to dopadne.“

V čem jste lepší než Sinners? V čem naopak vidíš jejich největší sílu?

„Určitě naše největší výhoda je v Erikovi, jakožto in-game leaderovi, pár let se už pohybuje v téhle roli a myslím si, že je bezkonkurenční jednička na CZ/SK, co se týče callovaní. Na druhé straně mají beastika, vzal to po zedkovi nedávno, takže v tom nebude úplně ještě možná zběhlý. Mají v týmu neskutečnou firepower v podaní tria ZEDKO, SHOCK a NEOFRAG. Předvádí pěknou týmovou hru, no bude to těžké proti nim, nic lehkého to není...“

Jaký je tvůj názor na drama posledních dní?

„Divadlo, nic víc. Cannie je rád za klauna, který se předvádí a baví své publikum. Aspoň více navnadí lidi na naše společné zápasy. Možná trošku přehnaná reakce z jeho strany, ale tak who cares, rivalita je zdravá.

Beru to spíš jako zábavu, oni si vždycky tak nějak nenápadně rýpnuli, ale nikdo to nějak nepostřehl, viz. rozhovor v COOL Esport, otázky na jejich největší konkurenci a podobné nesmysly.“

Koho tipuješ na Top 4 v Sazka eLEAGUE? Kdo tě zatím nejvíc překvapil?

„My, Sinners, Entropiq a Enterprise. Nejvíc mě překvapili Entropiq, tým, který se v lize objevil mávnutím kouzelné hůlky, nevěděl jsem, co od nich očekávat, ale předvádí velmi pěkné výsledky. Určitě se s nima musí počítat na předních příčkách. Ještě možná nedůvěra v týmu Enterprise od analyst desku, přece jenom změnili jednoho hráče, vyměnili dytora za systema, neviděl bych to jako nějaký downgrade a věřil jsem, že předvedou minimálně stejné výsledky jak v minulém splitu.“

Je někdo, komu by ses chtěl v play off vyhnout?

„Netuším, kdybych musel někoho jmenovat, tak asi právě tým Enterprise. V minulém splitu jsme s nima zahráli dvě vyrovnané semifinále, vždy je to hra, kde rozhodujou nejmenší detaily a chybičky. Navíc combo forsyy a LucasP je velmi nebezpečné.“