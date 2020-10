Forsyy: Na zápas proti Sinners se těším, můžeme jenom překvapit

Split dvou částí. V té první se Enterprise a Davidu "forsyy" Bílému nedařilo. V jednu chvíli se pohybovali na poslední příčce a po parádním prvním splitu v barvách Gunrunners šlo o obří překvapení. Po výhře nad Dark Tigers stoupala slovenská organizace tabulkou a před posledním kolem si zajistila play off. Co říká sniper Enterprise o play off a mači proti Sinners?