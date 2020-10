Tipy 7. kola CS:GO: Brute si pojistí play off, Sampi zaútočí na první dvojku

TIPY 7. KOLA CS:GO | Je tu poslední týden základní části Sazka eLEAGUE CS:GO. Stále není nic jisté. Týmy jsou vyrovnané a jediný tým, který 100% zůstane na své pozici, jsou poslední eEriness.MARVO. Kdo nakonec půjde do play off z první příčky a kdo se na druhé straně tabulky podívá do baráže?

Sinners - Enterprise

Tip: Vítěz zápasu - Sinners

Oba týmy mají jistotu play off. Sinners stále bojují o první místo, popř. o přímý postup do semifinále, Enterprise se mohou dotáhnout na Sampi na třetím místě. „Když budeme mít lucky den, a oni se vyspí špatně, tak bychom mohli urvat mapu,“ říkal David „forsyy“ Bílý z Enterprise. Favorit je jasný a s Enterprise by si měli Sinners poradit 2:0.

CZC.eSuba - Dark Tigers

Tip: Vítěz FT - CZC.eSuba

CZC.eSuba je v naprosto stejné situaci jako Sinners. Výhrou si zajistí Top 2 a semifinále, zezadu však tlačí Sampi. Jakékoliv zaškobrtnutí může eSubu mrzet. Stejně jako Sinners jsou však ve svým zápase velkým favoritem. Dark Tigers se nedaří a dlouhou dobu neukázali svůj pravý potenciál. Pokud se jim podaří načasovat formu na poslední kolo, mohli by eSubu obrat o mapu, očekáváme však spíše vítězství „modré krve“ 2:0.

Brute - eEriness.MARVO

Tip: Vítěz FT - Brute

Brute v minulém kole překvapili Entropiq, když proti nim získali všechny tři body a posunuli se na šesté, poslední postupové místo v tabulce. Forma po příchodu Martina „zur1s“ Slámy stoupá a eEriness.MARVO by překvapili, kdyby obrali Brute o mapu. Brute si zajistí play off a vyhrají 2:0

Entropiq - Sampi

Tip: Vítěz FT - Sampi

Dva velice rozdílné příběhy. Sampi se po horším začátku pomalu posouvali tabulkou, Entropiq na druhou stranu od druhého kola nezvítězili. Příchod Martina „dytor“ Handla pomohl fire power už tak parádního týmu, co se týče individuální síly, a posunul ho na vyšší úroveň. Entropiq mají před play off co zlepšovat, Sampi potrápí, ale bod nezískají.

