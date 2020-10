Levi a NEOFRAG bok po boku! Bery nováčkem v Top 8 Power Rankings, zur1s zářil

Jak funguje Power Ranking Sazka eLEAGUE?

Trojice expertů oznámkuje každého hráče od 1-10 (1 nejhorší, 10 nejlepší). Hodnoty se zprůměrují a deset nejlepších si odnese body do celkové tabulky. Nejlépe ohodnocený hráč získá 10 bodů, borec na destátém místě dostane jeden bod.

Martin "zur1s" Sláma • Foto Sazka eLEAGUE

Brute se konečně odtrhli z barážových příček. Po slibném prvním kole přišly hned čtyři prohry. V šestém kole proti Entropiq si připsal Martin „zur1s“ Sláma 2,2 K/D a enormně (jakože fakt hodně) pomohl Brute k výhře 2:0.

Dávid "xperrience" Červenec • Foto Sazka eLEAGUE

Enterprise si výhrou proti eEriness.MARVO zajistili místo v play off. Dávid „xperrience“ Červenec se po přepuštění role IGL Tomáši „system“ Zemkovi zvedá a ukazuje svůj potenciál.

Lukáš "Levi" Bouřa • Foto Sazka eLEAGUE

28 killy dotáhl Lukáš „Levi“ Bouřa eSubu k bodu ze série proti Sinners. Pokračuje tak v parádních výkonech v druhém splitu, zaslouženě si odnáší třetí místo.

Adam "NEOFRAG" Zouhar • Foto Sazka eLEAGUE

Další neskutečný špíler. Adam „NEOFRAG“ Zouhar se společně se spoluhráči se Sinners postupně zvedá a v play off bude opět patřit mezi největší hrozby. Na Neofraga se můžou Sinners spolehnout.

Martin "bery" Beránek • Foto Sazka eLEAGUE

Martin „bery“ Beránek je se svým aimem tradiční ozdobou zápasů Sampi. Na obou mapách proti Dark Tigers vedl svůj tým, který s největší pravděpodobností zopakuje výsledek ze základní části prvního splitu.

Dominik "Fraged" Herz • Foto Sazka eLEAGUE

Pozice AWP hráče není jednoduchá. Na snipery je neustále vyvíjený tlak, musí předvádět ty nejlepší výkony. To se již tradičně povedlo Dominiku „Fraged“ Herzovi, který ukazuje, že patří mezi česko-slovenskou špičku.

David "forsyy" Bílý • Foto Sazka eLEAGUE

David „forsyy“ Bílý má o nejlepším AWP hráči u nás jasno. „Já,“ odpověděl stručně v našem rozhovoru před daším kolem. Podobně jako Fraged, také Forsyy se bude snažit v play off ukázat, co v něm doopravdy je.

Sebastian "beastik1" Daňo • Foto Sazka eLEAGUE

Role IGL rozhodně nebrání Sebastianu „beastik“ Daňovi ve fraggování. Proti eSubě výborně doplňoval Neofraga, jen málo kol odehrál bez jediného killu.

Matěj "stinx" Štorek • Foto Sazka eLEAGUE

Eeriness.MARVO jsou bohužel bez šance na postup do play off. Nezabránily tomu ani výkony Matěje „stinx“ Štorka. 28 zabití za 25 kol na prohrané mapě, to se jen tak nevidí.

Martin "dytor" Handl • Foto Sazka eLEAGUE

Do třetice hráč Sampi. Sestava s Martinem „dytor“ Handlem se sehrává. Zdá se, že borci nalezli pro Dytora to správné místo, kde může ukázat své umění. V play off bude Dytor pro soupeře velkou hrozbou.

Hodnocení 5. kola

1) Adam "NEOFRAG" Zouhar - 9.8

2) Dominik "blogg1s" Janita - 9.0

3) Dominik "NIO" Maxian - 8.8

4) Max "SHOCK" Kvapil - 8.7

5) Matěj "stinx" Štorek - 8.2

6) Martin "Pechyn" Pechoušek - 7.8

7) David "forsyy" Bílý - 7.7

8) Hubert "CaNNiE" Ludwig - 7.5

9) Lukáš "Levi" Bouřa - 7.4

10) Karel "fredi" Královec - 7.0

Tabulka: