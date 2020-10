7. KOLO CS:GO | Jdeme do finiše! Šest týdnů bojovaly ty nejlepší česko-slovenské celky v základní části Sazka eLEAGUE, zítra je čeká poslední epizoda bojů o play off. Kdo z trojice Entropiq, Brute, Dark Tigers spadne do baráže? Kdo si dojde pro první místo?