INFO: Kdy se odehrají play off a baráž Sazka eLEAGUE CS:GO? Kdo se utká s kým?

PLAY OFF A BARÁŽ CS:GO | Po nedělním závěrečném kole Sazka eLEAGUE CS:GO známe konečné pořadí nesmírně vypjatého druhého splitu. Do poslední vteřiny šlo o hodně. Entropiq a Enterprise jen o vlásek unikli baráži, do které spadli Dark Tigers a eEriness.MARVO. Přímý postup do semifinále si pak zajistili hned v prvním zápase Sinners a díky lepšímu vzájemnénu zápasu se na druhé příčce umístila eSuba.