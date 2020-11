Zůstávám. Ukážeme světu, že s Českem se musí počítat, říká Neofrag

Očekával jsi na začátku roku, že budete na CZ/SK scéně tak dominantní?

„Ano, já osobně jsem věděl, že to tady vše vyhrajeme.“

Cítíš na sobě větší tlak? Jsi všeobecně považovaný za nejlepšího hráče u nás, jsou od tebe velká očekávání...

„Určitě nesu nějakou zodpovědnost, a když mám hru, kde mám 10 fragů, tak mi to hodně lidi dává sežrat, ale já to nějak neřeším. Snažím se vždycky podat nejlepší výkon, a když to nejde, tak se snažím co nejvíc pomoct týmu, i když nemůžu fragovat. Myslím si, že týmu nepomáham jen fragováním, jak si každej myslí.“

Kdybys měl vypíchnout jeden okamžik z roku 2020, jaký by to byl?

„Každej by asi očekával výhru nad Complexity, což byl určitě supr okamžik, ale já osobně to neberu jako něco velkýho. Pro mě osobně asi výhra Švýcarska, protože to byla jediná naše lanka tento rok a hlavně máme všichni z této lanky hodně vzpomínek.“

Sinners po výhře na jediné LAN akci tohoto roku ve Švýcarsku • Foto Sazka eLEAGUE

Mrzí tě tedy, že jste se po Švýcarsku nemohli zúčastnit žádné offline akce? Byl by to pro tebe ještě lepší rok, nebo jsi takhle spokojený?

„Určitě to nemrzí jen mě, ale snad všechny z týmu. Přece jen lanky jsou to nejlepší na tom a vidět všechny fanoušky by byla paráda. A jako určitě by to byl lepší rok, kdyby tady byly lanky, ale nějak mě to extra nežere. Nejvíc jsem se těšíl na MČR offline, který nakonec bylo z onlinu, ale i tak se mi líbilo, jak to všechno dopadlo. A i ta produkce ze strany Playzone byla super!“

Měl jsi nějaký osobní cíl, který se ti v roce 2020 nesplnil a rád bys to v příštím roce napravil?

„Šel jsem do roku 2020 s velkým otazníkem, protože jsem nevěděl, co se mnou bude. Až na poslední chvíli mi zavolal beastik, jestli nechci s něma zkusit zahrát. Můj osobní cíl byl snad jen to, tady dominovat a vyhrát všechno, což se nám povedlo.“

Vzpomínáš na moment největšího zklamání? Přišel nějaký takový?

„Určitě a byl to Home Sweet Home Cup 4, kde jsme vedli na overpassu 15:9 a dokázali prohrát advantage 5vs3. Nakonec se šlo na poslední mapu Mirage a my celý turnaj prohráli. Tohle bylo velký zklamání, tu hru se mi strašně dařilo, a to mě žralo ještě víc, že jsem to nemohl ukončit. Ale toto jsou ty zápasy, kde člověk nabere ty zkušenosti a ty chyby, které následně fixuje, takže nelituju té prohry.“

Skončila sezóna, těšíš se na odpočinek? Co Vánoce, budeš makat i během svátků?

„Na odpočinek se určitě těším, pár dní nebudu hrát a budu se snažit na to ani nemyslet, ale mám často problém, že i přesto to zapnu a jdu hrát (směje se). Ale že bych celý Vánoce nehrál, tak to asi ne.“

Jak vysoko vidíš potenciál vaší pětice?

„TOP30.“

Je rozhodnuto o tvém angažmá v příštím roce?

„Ano, zůstávám se SINNERS a jdeme do Evropy.“

Cíl do dalšího roku tedy jasný?

„TOP 30 a MDL a ukázat světu, že i s Českem se musí počítat.“