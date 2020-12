Rozhovor s Oskarem po přestupu do SINNERS: Chci český tým vysoko ve světovém žebříčku

Při našem posledním rozhovoru na jaře se nezdálo, že by ses vracel na CZ/SK, ale stalo se. Co tě přesvědčilo o tom, že je čas na návrat?

„Tak hlavně jsem chtěl hrát, už mě nebavilo jen tak čekat na nabídku ze zahraničí. Dny a měsíce plynou a mně to týmové hraní chybělo. Všimnul jsem si Sinners. V Česku bezkonkurenční, v Evropě taky nehráli úplně mizerně, jen jim něco málo chybělo. A když přišla nabídka, měl jsem docela rychle jasno.“

Sledoval jsi cestu Sinners v posledním roce?

„Sledoval i nesledoval, spíš jsem koukal v druhé polovině roku. Zápasy proti evropským týmům a MČR jsem sledoval všechny.“

Ve videu od Sinners jsi říkal, že jsi snil o CZ/SK týmu, který by mohl konkurovat top 5. Je tohle meta?

„Víš, ono je v tom CSGO podlě mě možné vše. Sice to nebude hned, ale pokud kluci budou chtít a půjdou si tvrdě za svým snem, tak tě odměna nemůže minout. Bojoval jsem hodně a dosáhnul jsem na své cíle. Teď mám další a dám do toho všechno. Chtěl bych úspěšný český tým a chtěl bych, aby se pohyboval na vyšších příčkách světového žebříčku.“

Takové celky se zpravidla objevují na Majorech. Budou Sinners prvním CZ/SK týmem, který se na něj dostane?

„Já doufám, že bude. Hlavně doufám, aby vůbec nějaký Major v roce 2021 byl.“

Znamená pro tebe něco speciálního, jakožto fanouška hokeje, spojení s Bílými Tygry?

„Upřímně ani ne, jsem fanouškem hokeje a Petra Nedvěda, jinak oblíbený český klub nemám. Tedy, neměl jsem.“

V čem vidíš kromě svého skillu svou největší sílu? Kde můžeš klukům nejvíc pomoci?

„Určitě ve zkušenostech, v různých situacích a jak je vyvodit správně nebo chytře tak, aby nám to vyhrálo kolo.“

Kde je podle tebe největší prostor pro zlepšení tvého nového týmu?

„Já bych řekl struktura a herní organizace, myslím, že není takovej problém upravit celý ten gameplay a vypilovat timingy, abychom hráli synchronizovanou hru.“

V dřívějšku ses vyjádřil, že naši hráči si neváží full-timu. Jsou v tomto Sinners jiní? Byl to třeba jeden z důvodů, proč jsi se ke klukům přidal?

„Tomu tak bylo dřív, to je pravda. Nevím, jak tomu je teď, ale zatím jsou kluci v pohodě. Myslím, že mají motivaci a vážně chtějí prorazit do světa, a to se mi libílo.“

Tomáš “oskar” Šťastný v dresu mousesports • Foto Youtube

Těšíš se zpět na CZ/SK scénu? Je pro tebe něčím speciální?

„Ani ne. Je mi jasný, že určitě budeme hrát minimálně jeden český turnaj, takže se po několika letech zase uvidím s lidma, který jsem třeba potkával na 1.6 turnajích. Na to se těším. Jinak jak jsem říkal, náš plán je atakovat Evropu, pokud se to bude dařit a budeme chtít víc, budeme možná muset i upustit od českých turnajů, ale to napoví blízká budoucnost.“

Poslední vítězný mezinárodní turnaj byl pro tebe ESL One New York. Jak na něj vzpomínáš?

„Jako takovej depresivní turnaj. Po failu na majoru týden před tím byli všichni smutní a demotivovaní, ale řekli jsme si, že ten turnaj je must win pro naší lineup, a vyhráli jsme to. Takže na něj vzpomínám tak nějak smutně, ale i štastně, že jsme ho vyhráli (usmívá se).“

Jaký je tvůj nejoblíbenější parťák Semira v Kobře 11?

„No takhle, já byl vždycky Semir, to je jasný. A můj nej parťák byl Tom Kranich, díly s ním byli prostě top.“

Na co se můžeme těšit od Oskara v roce 2021?

„Já doufám, že na kvalitní a konzistentní výkony, ale hlavně ať stoupáme jako tým, to je pro mě teď nejdůležitější.“

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Příběh Oskara aneb 15 let Semira Gerkhana česko-slovenského esportu