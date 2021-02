Obrovská škoda! Sinners byli blízko výhry nad brazilskými legendami

Dva promrhané matchpointy na Nuku či ztráta vedení 14:12 na Infernu. Sinners měli jasnou šanci poslat brazilskou sestavu hrající pod organizací GODSENT do dolních pater Snow Sweet Snow. Bohužel, české jedničky nedokázaly dotáhnout mapy do vítězného konce a v dalším průběhu Swiss Stage Snow Sweet Snow budou bojovat o přežití.

2:0 na Snow Sweet Snow. Taková mohla být realita, kdyby Sinners dokázali udržet konce map proti forZe a GODSENT. Česká sestava kolem Tomáše „oskar“ Šťastného se na milionovém turnaji rve statečně, na vítězství to ale prozatím nestačí.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Sinners v Top 30 CS:GO! Nezasloužíme si to, shodují se hráči

Úterní prohra byla pro Sinners ještě smolnější, než nezvládnutý konec Mirage proti borcům z východu. Proti Brazilcům nechali překvapivě vítězové obou splitů Sazka eLEAGUE na výběr Nuke, mapu, které se v posledních týdnech vyhýbali. Ze začátku teroristické strany to vypadalo na jasnou záležitost, k vedení 13:7 přispěl 1v4 clutchem již zmiňovaný legendární sniper Oskar.

Jenže ani dva matchpointy Sinners nestačily. GODSENT skóre dorovnali a v prodloužení jasně vládli. Výsledková tabule ukazovala na konci Nuku 19:16 ve prospěch Brazilců.

Bohužel, Sinners se z první mapy nepoučili a Inferno se odehrálo v podobném stylu. Slušně zvládnutá první polovina, menší zpomalení v druhé halfě, vítězství však bylo blízko. Ani tentokrát však Sinners nedotáhli mapu do vítězného konce a po prohře na Infernu 14:16 mají na kontě druhou prohru. Pokud tak chtějí postoupit do play off Snow Sweet Snow, nemohou si dovolit další zaváhání.