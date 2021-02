Sinners vs STYKO? V turnaji o 100 tisíc dolarů se objeví i Gambit či GODSENT

Dostanou se Sinners do play off dalšího velkého turnaje • iSport.cz

Šestnáct pozvaných týmů se v první fázi turnaje rozdělí do čtyřech skupin, ve kterých si to rozdají v GSL formátu, klasickém pro turnaje Relog Media, mezi něž patří například Snow Sweet Snow. Kromě Sinners se v GSL skupinách představí také tradiční soupeři českého celku jako Lyngby Vikings, Lilmix či HellRaisers.

Pouze čtyřka nejlepších postoupí do Swiss Stage, do které bylo pozváno dalších dvanáct celků včetně EXTREMUM, GODSENT či Winstrike. Osm týmů se ze Swiss Stage kvalifikuje do single-elimination play off, kde budou čekat čtyři skvadry v čele s FunPlus Phoenix a Gambit.

Vítěz celého turnaje si odnese odměnu ve výši 80 tisíc dolarů, stříbrní medailisté pak získají 20 tisíc dolarů.