Showmatch roku! Sinners vyzvou bývalé světové jedničky z G2 Esports

Sinners vs. G2 Esports • instagram.com/sinners

Counter-Strike: Global Offensive. Esport, který za svou historii poznal řádku exkluzivních hráčů, jejichž kousky často hraničily s lidským chápáním. Mezi tyto borce a legendy CS:GO patří bezpochyby i nejeden borec z mezinárodní sestavy G2 Esports. Kenny „kennyS“ Schrub či Nikola „NiKo“ Kovač, to jsou jména, který každý správný fanda Counter-Striku zná. A tyto hvězdy se zanedlouho v rámci Red Bull Ultimátního Hráče 2021 ocitnou na stejném serveru jako Sinners. „Hrát proti Tier 1 týmu bude rozhodně velká výzva, ale taky skvělá zkušenost,“ řekl Jindřich „ZEDKO“ Chyba pro redbull.cz. „Konečně nám rovný soupeř!“ těší se Max „SHOCK“ Kvapil.

Jedná se o svátek pro česko-slovenské fandy CS:GO. Vidět tuzemskou organizaci v mači proti jednomu z největších celků světa, to se jen tak nepoštěstí. Právě díky Red Bull Ultimátnímu hráči se tento sen stává realitou. Přecijen, všichni chceme vidět souboje Tomáše „oskar“ Šťastného s Kennym „kennyS“ Schrubem nebo bitvu dvou hvězdných fraggerů v podání Adama „NEOFRAG“ Zouhara a Nikoly „NiKo“ Kovače. Jak si mladá česká superstar poradí s Top 5 hráčem let 2017, 2018 a 2020? To zjistíte 6. března od 17:00 na kanále twitch.tv/eleaguecz.

Po sledování takového parádního mače přijde přirozeně chuť na CS:GO. Tu můžete uhasit účastí na Red Bull Ultimátním Hráči. Na soutěži můžete skvěle zúročit svůj skill a vyhrát zájezd na závody Formule 1, zásobu Red Bull energie na celý rok či PlayStation 5. Ovšem k tomu potřebujete víc než jen přesnou mušku v Counter-Striku.

Nejdůležitější je totiž všestrannost. Kdo chce dosáhnout na nejvyšší příčky, potřebuje alespoň částečně ovládat všech pět herních titulů: League of Legends, Clash Royale, FIFA 21, Bike Unchained 2 a právě CS:GO. Do Grand finále se pak dostane nejlepší osmička v součtu všech her.

Více informací o Red Bull Ultimátním Hráči a registraci naleznete na redbull.cz/hrac.