SOUHRN: Sinners zdemolovali GODSENT a do Snow Sweet Snow vstupují vítězně

Rozjetá mašina české výroby přejela brazilskou konkurenci. Sinners sice vstupovali do zápasu proti GODSENT jako favorité, takovou show však čekal málokdo. Češi byli jednoznačně lepší a ani největší talent jihoamerické CS:GO scény nenašel na parádní výkon českých borců odpověď.

Sinners vlétli do série jako uragán, na Vertigu se dostali do rychlého vedení 9-2, které do konce zápasu ještě navýšili. obrovský podíl na jednoznačné výhře 16:6 měl Tomáš „oskar“ Šťastný, který dosáhl na skvělé skóre 24-7 (+17).

Češi si nevedli o nic hůře ani na Infernu, které bylo ze strany Brazilců celkem překvapivým pickem. Sinners jsou totiž na této mapě ve výborné formě, což dnes také potvrdili. 16:7, celkově 2:0 a nejlepší možný vstup do hlavního turnaje Snow Sweet Snow.

O dalším soupeři Sinners se rozhodne v pondělních večerních hodinách. Sledujte sociální sítě Sazka eLEAGUE a žádné novinky ohledně tažení Sinners na Snow Sweet Snow vám neunikou!