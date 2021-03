Play off Snow Sweet Snow je tady. Sinners, nejlepší český tým posledních let, se utkají v osmifinále s polskými AGO. Pokud se jim podaří v BO3 sérii zvítězit, postoupí do čtvrtfinále, ve kterém by narazili na Ninjas in Pyjamas. Napraví Sinners nedělní zaváhání z Pinnacle Cupu?