Zklamání favoritů! Glore přehráli Eclot i Defeaters a postupují do play off

Třetí kolo Sazka eLEAGUE Open bylo pořádně nabité. O postup si to měli rozdat především ECLOT a DEFEATERS, dva týmy hrající 1. COOL Ligu. Jenže to by se nesměli v parádní formě předvést borci z organizace GLORE. V semifinále si poradili s ECLOT, v rozhodujícím finálovém souboji pak přehráli DEFEATERS. Pět kol, pět výher - postup do top 8 Sazka eLEAGUE Open.