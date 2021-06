Změny v Dynamo Eclot, sestavu opouští dvojice stinx a Majky

Nešlo to podle představ. Dynamo Eclot bojovali v COOL Lize do posledního dechu, na play off to však po nepovedeném konci soutěže nestačilo. V turnaji Y-Games PRO Series se po prvním splitu drží DNE na postupových příčkách, deváté místo je však pouhé dva body za nimi, nic tak není jisté, borce čeká ještě polovina soutěže.

Dost možná i průměrné výsledky tak stojí za koncem Stinxe a Majkyho, první jmenovaný však na sociálních sítích nešetřil slova chvály na adresu organizace. „Mají jeden z nejvíc profesionálních přístupů u nás v Česku a se správným týmem to bude jedna z nejlepších organizací u nás,“ věří Matěj Štorek.

21letý střelec zároveň naznačil své další kroky. „Co se týče mě, tak snad se brzy vrátím v jiné sestavě, ideálně v nějaké, kde jsem již působil, protože jak všichni víte, rád se vracím k lidem z minulosti.“ Chystá se návrat do eEriness MARVO?

Aktuální sestava Dynamo Eclot CS:GO:

Patrik „Lastik“ Ptáček

Tomáš „Mix“ Bílík

Dominik „desty“ Černý