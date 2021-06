ŽIVĚ OD 16:00: Konečně! Začíná play off Sazka eLEAGUE CS:GO

Je to tady. Play off Sazka eLEAGUE CS:GO začíná. Šest nejlepších CS:GO týmů z Česka a Slovenska se porve o vítězství. Program načne souboj mezi eSubou a Enterprise, emoce jsou v souboji bývalých spoluhráčů zaručené. Po odehrání prvního čtvrtfinále půjdou na věc favorité z Entropiq Prague proti výborně hrajícím Brute. Play off vykopáváme ve čtvrtek 17. 6. od 16:00 na twitch.tv/eleaguecz.